Meski Yakin Timnas Spanyol Menang, David Sanchez Ingatkan Bahaya Lionel Messi di Final Piala Dunia 2026

Kapten Argentina Lionel Messi diyakini jadi pembeda mampu membawa Argentina mengalahkan timnas Spanyol di partai final Piala Dunia 2026. (Instagram @leomessi)
JawaPos.com - Aroma persaingan final Piala Dunia 2026 semakin terasa. Pertandingan yang mempertemukan Timnas Spanyol dan Argentina di New York diprediksi berlangsung ketat meski banyak pihak menjagokan La Furia Roja keluar sebagai juara.
Salah satu yang menilai timnas Spanyol berada di atas angin adalah presenter sekaligus komentator olahraga Spanyol, David Sanchez. Meski demikian, dia mengingatkan bahwa Argentina tetap menjadi lawan yang sangat berbahaya, terutama karena pengalaman mereka sebagai juara bertahan piala dunia.
Dalam program La Tribu, Sanchez mengatakan rasa percaya diri yang dimiliki pendukung timnas Spanyol sebaiknya tetap disertai kewaspadaan. Menurut dia, sedikit rasa khawatir justru diperlukan ketika menghadapi tim yang memiliki mental juara seperti Argentina yang dipimpin pemain hebat seperti Lionel Messi.
"Saya melihat ada sedikit rasa takut di kalangan pendukung timnas Spanyol menjelang final. Menurut saya itu hal yang baik karena Argentina adalah tim yang pantas dihormati," ujar Sanchez.
Komentar tersebut muncul setelah Argentina memastikan tiket ke partai puncak dan kembali membawa Lionel Messi tampil di final Piala Dunia. Kehadiran kapten Albiceleste itu dinilai tetap menjadi ancaman meski usianya sudah tidak muda lagi.
Di sisi lain, Sanchez tetap menilai kualitas permainan Spanyol lebih baik dibanding Argentina sepanjang turnamen. Tim asuhan Luis de la Fuente dianggap tampil lebih konsisten, baik dalam penguasaan bola maupun organisasi permainan.
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Dia mengaku tidak mengubah prediksinya sejak sebelum lawan Spanyol di final ditentukan. "Menurut saya, Spanyol adalah tim yang lebih baik dibanding Argentina. Cara bermain mereka juga lebih meyakinkan sepanjang turnamen," kata Sanchez.
Meski begitu, Sanchez menilai keunggulan Argentina tidak hanya terletak pada kualitas individu pemain. Dia melihat tim besutan Lionel Scaloni memiliki kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi pertandingan.
Menurut dia, Argentina mampu memainkan sepak bola menyerang ketika dibutuhkan, tetapi juga sangat piawai mengatur tempo, menguras emosi lawan, hingga memanfaatkan setiap momen penting untuk meraih kemenangan.
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