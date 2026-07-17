Statue of Liberty Kenakan Jersey Spanyol dan Argentina Jelang Final Piala Dunia 2026

Timnas Argentina kompak bantah tuduhan bermain curang. (@afaseleccion/Instagram)
JawaPos.com - Hitung mundur menuju final Piala Dunia 2026 resmi dimulai. Kota New York, Amerika Serikat, mulai menghadirkan berbagai ornamen bertema sepak bola sebagai bagian dari persiapan menyambut pertandingan puncak yang mempertemukan Spanyol dan Argentina.
Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah tampilan ikonik Statue of Liberty. Monumen yang menjadi simbol kebebasan Amerika Serikat itu tampil berbeda dengan mengenakan jersey setengah berwarna merah khas Spanyol dan setengah biru putih milik Argentina.
Instalasi visual tersebut menjadi simbol pertemuan dua negara yang akan memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Kehadiran dekorasi ini juga menandai bahwa atmosfer final Piala Dunia mulai terasa di berbagai sudut kota.
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Tak hanya mengenakan jersey dua finalis, Lady Liberty juga divisualisasikan sedang mengangkat Trofi Piala Dunia ke udara.
Pemandangan itu menjadi daya tarik tersendiri bagi warga maupun wisatawan yang berada di New York menjelang laga penentuan juara dunia.
Final Piala Dunia 2026 memang menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan.
Spanyol dan Argentina sama-sama datang dengan perjalanan impresif sepanjang turnamen hingga berhasil memastikan tempat di partai puncak.
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Bagi Spanyol, kesempatan ini menjadi peluang untuk kembali mengangkat trofi setelah terakhir kali menjadi juara dunia pada edisi 2010.
Generasi baru La Roja menunjukkan perkembangan yang konsisten dan mampu melewati lawan-lawan tangguh hingga mencapai final.
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