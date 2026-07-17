Kisah Aymeric Laporte: Tidak Dapat Tempat di Prancis, Kini Mengantar Spanyol ke Final Piala Dunia 2026

Bek timnas Spanyol Aymeric Laporte. (Instagram/@sefutbol)
JawaPos.com - Perjalanan karier Aymeric Laporte menjadi salah satu kisah paling menarik di sepak bola internasional.
Bek tengah berusia 32 tahun itu sempat meniti karier panjang bersama tim nasional Prancis di berbagai kelompok umur.
Namun, ketika kesempatan tampil bersama tim senior tak kunjung datang, ia akhirnya mengambil keputusan besar yang mengubah arah kariernya.
Laporte lahir di Agen, Prancis, pada 27 Mei 1994. Sejak usia muda, ia menjadi bagian dari sistem pembinaan sepak bola Prancis. Ia membela Les Bleus mulai dari level U-17, U-18, U-19 hingga U-21. Bahkan, Laporte dipercaya mengenakan ban kapten saat membela tim U-21.
Performa konsistennya bersama Athletic Bilbao membuat namanya beberapa kali masuk radar tim nasional senior Prancis. Pada 2018, Didier Deschamps sempat memanggilnya untuk bergabung.
Namun, kesempatan tersebut batal terwujud setelah Laporte mengalami cedera.
Setelah pulih, Laporte berharap bisa kembali mendapat kepercayaan.
Sayangnya, peluang itu tidak pernah benar-benar datang. Persaingan ketat di lini belakang Prancis membuat namanya terus tersisih dari skuad utama.
Baca Juga:Final Piala Dunia 2026 Argentina vs Spanyol Digelar Siang Hari, Ternyata Ini Pertimbangan FIFA
Situasi tersebut akhirnya membuat Laporte mempertimbangkan pilihan lain. Pada 2021, setelah memperoleh kewarganegaraan Spanyol, ia resmi berganti asosiasi sepak bola dan memutuskan membela La Roja.
Keputusan itu bukan tanpa pertimbangan. Laporte diketahui sempat menghubungi Didier Deschamps melalui pesan pribadi sebelum menyelesaikan proses perpindahan tim nasional. Ia berharap mendapatkan kejelasan mengenai peluangnya di tim Prancis.
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Profil Valentin Barco! Pemain Argentina Ditempeleng Jude Bellingham Usai Inggris Tersingkir di Semifinal Piala Dunia 2026
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri