Kisah Aymeric Laporte: Tidak Dapat Tempat di Prancis, Kini Mengantar Spanyol ke Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Perjalanan karier Aymeric Laporte menjadi salah satu kisah paling menarik di sepak bola internasional.

Bek tengah berusia 32 tahun itu sempat meniti karier panjang bersama tim nasional Prancis di berbagai kelompok umur.

Namun, ketika kesempatan tampil bersama tim senior tak kunjung datang, ia akhirnya mengambil keputusan besar yang mengubah arah kariernya.

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Laporte lahir di Agen, Prancis, pada 27 Mei 1994. Sejak usia muda, ia menjadi bagian dari sistem pembinaan sepak bola Prancis. Ia membela Les Bleus mulai dari level U-17, U-18, U-19 hingga U-21. Bahkan, Laporte dipercaya mengenakan ban kapten saat membela tim U-21.

Performa konsistennya bersama Athletic Bilbao membuat namanya beberapa kali masuk radar tim nasional senior Prancis. Pada 2018, Didier Deschamps sempat memanggilnya untuk bergabung.

Namun, kesempatan tersebut batal terwujud setelah Laporte mengalami cedera.

Setelah pulih, Laporte berharap bisa kembali mendapat kepercayaan.

Sayangnya, peluang itu tidak pernah benar-benar datang. Persaingan ketat di lini belakang Prancis membuat namanya terus tersisih dari skuad utama.

Situasi tersebut akhirnya membuat Laporte mempertimbangkan pilihan lain. Pada 2021, setelah memperoleh kewarganegaraan Spanyol, ia resmi berganti asosiasi sepak bola dan memutuskan membela La Roja.