Viral Lionel Messi Dikabarkan Dilarang Masuk Inggris usai Argentina Singkirkan The Three Lions, Benarkah?

Kapten timnas Argentina Lionel Messi. (FIFA)
JawaPos.com - Beredar rumor yang menyebut kalau Lionel Messi dilarang memasuki Inggris setelah Argentina menyingkirkan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 viral di media sosial. Namun, hingga saat ini klaim tersebut tidak didukung bukti maupun pernyataan resmi dari otoritas Inggris.
Isu itu ramai beredar di platform X dan Instagram hanya beberapa saat setelah Argentina menang dramatis 2-1 atas Inggris di semifnal piala dunia. Unggahan tersebut memicu ribuan komentar dan perdebatan di kalangan pecinta sepak bola yang mempertanyakan kebenaran kabar tersebut.
Berdasar informasi yang beredar, narasi tersebut mengklaim pemerintah Inggris melarang kapten Timnas Argentina Lionel Messi memasuki wilayah negaranya sebagai respons atas kekalahan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026.
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Namun, hingga berita ini ditulis, berdasar penelusuran JawaPos.com di sumber-sumber luar, tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah Inggris maupun otoritas imigrasi yang menyatakan Messi dikenai larangan masuk ke Inggris. Selain itu, tidak ditemukan bukti terverifikasi yang mendukung klaim tersebut.
Rumor tersebut diduga berasal dari unggahan media sosial yang kemudian menyebar luas dan dikutip ulang oleh banyak akun tanpa menyertakan sumber resmi.
Rumor itu muncul setelah Argentina memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium. Laga berlangsung sengit sejak menit awal. Kedua tim saling menekan dengan tempo tinggi, sementara pertahanan disiplin membuat babak pertama berakhir tanpa gol.
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Inggris berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-55 melalui Anthony Gordon yang memanfaatkan umpan Morgan Rogers untuk membawa The Three Lions unggul 1-0. Dalam posisi tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan hingga akhirnya Enzo Fernández menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-85 setelah menerima umpan dari Lionel Messi.
Drama terjadi pada masa injury time. Tepat pada menit 90+2, Messi kembali menunjukkan perannya sebagai kreator serangan dengan memberikan assist kepada Lautaro Martinez.
Sang striker sukses menuntaskan peluang tersebut menjadi gol kemenangan yang memastikan Argentina membalikkan keadaan menjadi 2-1. Hasil tersebut mengantarkan tim asuhan Lionel Scaloni melaju ke partai final, sementara Inggris harus mengakhiri perjuangannya di babak semifinal.
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