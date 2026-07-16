Inggris Takluk di Semifinal Piala Dunia 2026, Thomas Tuchel Gagal Patahkan Sebuah Kutukan Menarik!

Inggris terhenti di semifinal Piala Dunia 2026, Thomas Tuchel gagal menjadi pelatih pertama yang menjuarai Piala Dunia bersama tim nasional yang bukan berasal dari negaranya sendiri (Instagram.com/@england)
JawaPos.com - Timnas Inggris harus mengakui keunggulan Argentina pada babak semifinal Piala Dunia 2026 dengan skor 1-2. Hasil tersebut tak hanya membuat The Three Lions gagal melangkah ke final, tapi juga membuat sang pelatih Thomas Tuchel gagal mematahkan sebuah kutukan.
Pada ajang Piala Dunia, terdapat sebuah 'kutukan' menarik di mana tim yang berhasil keluar sebagai juara selalu dilatih oleh pelatih yang berasal dari negara tersebut.
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Thomas Tuchel, yang berasal dari Jerman, menjadi pelatih asing satu-satunya di antara empat semifinalis yang berpeluang mematahkan kutukan tersebut.
Namun kekalahan Inggris dari sang juara bertahan di babak empat besar, membuat mantan pelatih Chelsea tersebut belum mampu menjadi pelatih pertama yang menjuarai Piala Dunia bersama tim nasional yang bukan berasal dari negaranya sendiri.
Alhasil kutukan tim dan pelatih juara dari satu negara yang sama masih akan berlanjut.
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Finalis Piala Dunia 2026, Spanyol dilatih oleh warga negaranya sendiri pada sosok Luis de La Fuente, sementara Argentina bersama mantan pemain yang pernah bermain membela panji La Albiceleste, Lionel Scaloni. Scaloni bahkan berpeluang meraih trofi juara dunia keduanya setelah sebelumnya sukses pada 2022.
Berikut daftar seluruh juara Piala Dunia FIFA (1930–2022), lengkap dengan pelatih dan kewarganegaraannya:
1930
Juara: Uruguay
Pelatih: Alberto Suppici (Uruguay)
1934
Juara: Italia
Pelatih: Vittorio Pozzo (Italia)
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