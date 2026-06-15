Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 15 Juni 2026 | 19.00 WIB

Alan Shearer Salahkan Gabriel Magalhaes atas Gol Maroko ke Gawang Brasil

Gabriel Magalhaes dinilai Alan Shearer sebagai biang keladi kebobolan Brasil saat menghadapi Maroko di Piala Dunia 2026. (Evening Standard)

JawaPos.com - Hasil imbang 1-1 yang diraih Brasil saat menghadapi Maroko pada laga pembuka Grup C Piala Dunia 2026 terus memunculkan sorotan. Kali ini, legenda Inggris Alan Shearer melontarkan kritik kepada bek tengah Brasil, Gabriel Magalhaes, yang dinilai berperan dalam terciptanya gol pembuka lawan.

Bek Arsenal tersebut menjalani debutnya di Piala Dunia, tetapi malam di New Jersey itu tidak berjalan sesuai harapan. Maroko unggul lebih dulu melalui Ismael Saibari setelah memanfaatkan umpan terobosan Brahim Diaz dan dengan tenang melambungkan bola melewati Alisson.

Vinicius Junior memang berhasil menyamakan kedudukan sebelum turun minum, tetapi Selecao gagal menemukan gol kemenangan meski tampil lebih baik pada babak kedua.

Shearer Nilai Gabriel Kurang Percaya Diri

Melansir Metro Sport, saat menjadi komentator pertandingan untuk BBC, Shearer menilai Gabriel tampil jauh dari performa terbaiknya.

"Gabriel terlihat kurang percaya diri hari ini," kata mantan striker timnas Inggris tersebut.

"Dalam dua atau tiga kesempatan, bola keluar lapangan dan saya pikir dia bisa saja merebutnya, tetapi dia tidak melakukannya. Dia lambat."

Shearer juga menyoroti buruknya koordinasi di jantung pertahanan Brasil ketika Maroko mencetak gol.

"Tentu saja, dengan gol di babak pertama, jarak antara dia dan Marquinhos sangat besar."

Kombinasi Gabriel dan Marquinhos memang beberapa kali terlihat kesulitan mengantisipasi pergerakan cepat para pemain Maroko, terutama ketika Singa Atlas melakukan serangan balik.

Ancelotti Akui Brasil Tampil Gugup

Usai pertandingan, Carlo Ancelotti mengakui bahwa para pemainnya sempat dikuasai rasa gugup pada awal laga.

"Saya rasa kami tidak memulai pertandingan dengan baik, tim agak gugup, kami kehilangan banyak bola, banyak duel," ujar pelatih asal Italia tersebut.

"Babak pertama tidak bagus. Permainan membaik di babak kedua, ini pertandingan yang sulit karena Maroko adalah tim yang bagus."

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
3 Masalah Utama yang Dihadapi Carlo Ancelotti setelah Brasil Ditahan Imbang Maroko - Image
Piala Dunia 2026

3 Masalah Utama yang Dihadapi Carlo Ancelotti setelah Brasil Ditahan Imbang Maroko

Senin, 15 Juni 2026 | 18.33 WIB

4 Poin Penting dari Laga Sengit Brasil vs Maroko: Vinicius Jr Jadi Penyelamat, Selecao Masih Punya PR Besar - Image
Piala Dunia 2026

4 Poin Penting dari Laga Sengit Brasil vs Maroko: Vinicius Jr Jadi Penyelamat, Selecao Masih Punya PR Besar

Senin, 15 Juni 2026 | 17.53 WIB

Profil Ismael Saibari, Bintang Maroko yang Membobol Gawang Brasil di Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Profil Ismael Saibari, Bintang Maroko yang Membobol Gawang Brasil di Piala Dunia 2026

Senin, 15 Juni 2026 | 17.43 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore