Alan Shearer Salahkan Gabriel Magalhaes atas Gol Maroko ke Gawang Brasil

JawaPos.com - Hasil imbang 1-1 yang diraih Brasil saat menghadapi Maroko pada laga pembuka Grup C Piala Dunia 2026 terus memunculkan sorotan. Kali ini, legenda Inggris Alan Shearer melontarkan kritik kepada bek tengah Brasil, Gabriel Magalhaes, yang dinilai berperan dalam terciptanya gol pembuka lawan.

Bek Arsenal tersebut menjalani debutnya di Piala Dunia, tetapi malam di New Jersey itu tidak berjalan sesuai harapan. Maroko unggul lebih dulu melalui Ismael Saibari setelah memanfaatkan umpan terobosan Brahim Diaz dan dengan tenang melambungkan bola melewati Alisson.

Vinicius Junior memang berhasil menyamakan kedudukan sebelum turun minum, tetapi Selecao gagal menemukan gol kemenangan meski tampil lebih baik pada babak kedua.

Shearer Nilai Gabriel Kurang Percaya Diri Melansir Metro Sport, saat menjadi komentator pertandingan untuk BBC, Shearer menilai Gabriel tampil jauh dari performa terbaiknya.

"Gabriel terlihat kurang percaya diri hari ini," kata mantan striker timnas Inggris tersebut.

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"Dalam dua atau tiga kesempatan, bola keluar lapangan dan saya pikir dia bisa saja merebutnya, tetapi dia tidak melakukannya. Dia lambat."

Shearer juga menyoroti buruknya koordinasi di jantung pertahanan Brasil ketika Maroko mencetak gol.

"Tentu saja, dengan gol di babak pertama, jarak antara dia dan Marquinhos sangat besar."

Kombinasi Gabriel dan Marquinhos memang beberapa kali terlihat kesulitan mengantisipasi pergerakan cepat para pemain Maroko, terutama ketika Singa Atlas melakukan serangan balik.

Ancelotti Akui Brasil Tampil Gugup Usai pertandingan, Carlo Ancelotti mengakui bahwa para pemainnya sempat dikuasai rasa gugup pada awal laga.

"Saya rasa kami tidak memulai pertandingan dengan baik, tim agak gugup, kami kehilangan banyak bola, banyak duel," ujar pelatih asal Italia tersebut.