Prediksi Susunan Pemain Argentina vs Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026: Rodrigo De Paul Tak Sabar Hadapi The Three Lions

JawaPos.com - Rodrigo De Paul sudah tidak sabar menghadapi Inggris saat melawan tim nasional Argentina di semifinal Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal dimainkan di Mercedes-Benz Stadium, Kamis (16/7) pukul 02.00 WIB.

Menjelang menghadapi Inggris, Rodrigo De Paul sudah menerima banyak dukungan. Hal tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menghadapi salah satu tim kuat di Piala Dunia 2026.

"Kami sangat responsif terhadap semua energi yang dikirimkan orang-orang kepada kami . Ini adalah pertandingan yang unik, semifinal Piala Dunia melawan tim hebat, rival hebat. Kami sangat termotivasi, bersemangat untuk bermain," kata Rodrigo De Paul yang dikutip dari ESPN, Rabu (15/7).

Laga krusial diakui De Paul semakin membuatnya termotivasi. Itulah mengapa, dirinya makin tidak sabar untuk segera menghadapi laga melawan Inggris.

"Semua orang tahu bahwa saya menyukai pertandingan seperti ini, pertandingan ini memotivasi saya. Pertandingan ini memiliki elemen khusus yang membangkitkan banyak perasaan dalam diri saya," jelas De Paul.

"Saya merasakan ini dengan penuh sukacita; ini adalah tim yang belum pernah saya hadapi sebelumnya. Saya merasakannya dengan penuh semangat, penuh antisipasi. Saya sangat menantikan hari esok," tambah gelandang 32 tahun tersebut.

Terakhir, De Paul mengatakan bahwa melawan Inggris juga merupakan laga yang unik. Selain itu, gelandang Inter Miami tersebut ingin pendukung timnas Argentina menikmati pertandingan dan berharap berakhir dengan kemenangan.