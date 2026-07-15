Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia 2026: Jay Bothroyd Yakin Djed Spence Mampu Hentikan Magis Lionel Messi

JawaPos.com - Semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris dipastikan menjadi salah satu laga paling dinanti.

Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini tak hanya menghadirkan persaingan dua tim besar, tetapi juga sorotan terhadap Lionel Messi yang kembali tampil luar biasa sepanjang turnamen.

Menjelang pertandingan yang akan digelar di Atlanta Stadium, Rabu (15/7/2026), berbagai prediksi mengenai strategi Inggris mulai bermunculan.

Salah satunya datang dari mantan pemain Timnas Inggris, Jay Bothroyd, yang menilai Thomas Tuchel memiliki sosok tepat untuk meredam pengaruh Messi.

Menurut Bothroyd, bek Tottenham Hotspur, Djed Spence, merupakan pemain yang paling ideal untuk menghadapi pergerakan kapten Timnas Argentina tersebut. Ia percaya kecepatan dan kemampuan bertahan Spence bisa menjadi senjata penting bagi Inggris.

Dalam wawancaranya bersama Sky Sports, Bothroyd menjelaskan bahwa Messi saat ini lebih sering bergerak dari sisi kanan menuju area tengah.

Pola permainan itu, menurutnya, membutuhkan bek yang mampu memenangkan duel satu lawan satu sekaligus memiliki kecepatan untuk melakukan recovery ketika kehilangan posisi.

"Messi akan banyak bergerak dari sisi kanan ke area tengah. Jika Spence bermain di sektor itu, saya rasa tidak ada pemain Inggris yang lebih baik dalam duel satu lawan satu," ujar Bothroyd.