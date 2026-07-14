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Selasa, 14 Juli 2026 | 21.10 WIB

Prediksi Semifinal Prancis vs Spanyol: Final yang Terlalu Cepat!

Pemain Spanyol dan Prancis akan kembali bentrok pada semifinal Piala Dunia 2026. La Roja unggul dengan tujuh kemenangan dalam 10 pertemuan terakhir melawan Tim Ayam Jantan. (Instagram @sefutbol) - Image

Pemain Spanyol dan Prancis akan kembali bentrok pada semifinal Piala Dunia 2026. La Roja unggul dengan tujuh kemenangan dalam 10 pertemuan terakhir melawan Tim Ayam Jantan. (Instagram @sefutbol)

JawaPos.com - Sejak kickoff Piala Dunia 2026, kebanyakan orang sudah memimpikan Prancis dan Spanyol bertemu dalam partai final turnamen terbesar FIFA edisi ke-23 yang diikuti 48 tim ini.

Untuk itu, pertemuan mereka dalam semifinal Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Arlington, Texas, Amerika Serikat, pada Rabu (15/7) pukul 02.00 WIB adalah final yang terlalu dini terjadi.

Kedua tim sama hebatnya dalam menyerang dan bertahan, sehingga menjadi dua tim paling lengkap dalam Piala Dunia 2026. Mereka sangat pantas untuk melangkah sampai sejauh ini. Faktor xG mereka menempati urutan kedua dan ketiga; Prancis 13,31 dan Spanyol 12,75.

Kendati Spanyol sulit menjebol gawang Tanjung Verde pada fase grup, tim ini bersama Prancis sampai ke semifinal setelah melewati perjalanan yang lebih mulus dan lebih mengesankan dibandingkan dengan Argentina dan Inggris, semifinalis lainnya.

Mereka diisi oleh bintang-bintang sepak bola hebat yang bermain dalam satu tim yang kompak yang rela membunuh egonya sehingga tercipta kohesi dan chemistry yang begitu kuat di dalam tim.

Enam pertandingan sebelum semifinal membuktikan fakta itu.

Kedua tim sama-sama membuat 110 peluang untuk menciptakan total 26 gol, dan menjadi dua tim yang paling sulit dibobol lawan ketika Argentina dan Inggris selalu kebobolan dalam empat dan tiga pertandingan terakhirnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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