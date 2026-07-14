La Roja Unggul 7 Kemenangan! Rekor 10 Pertemuan Prancis vs Spanyol Jelang Semifinal Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Spanyol datang dengan modal rekor lebih baik saat menghadapi Prancis menjelang semifinal Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Rabu (15/7/2026) pukul 02.00 WIB.

Dari 10 pertemuan terakhir, La Roja mencatat tujuh kemenangan, sementara Prancis hanya dua kali menang dan satu laga lainnya berakhir imbang.

Semifinal ini menjadi duel dua raksasa Eropa yang sama-sama memburu tiket menuju final Piala Dunia 2026.

Selain kualitas skuad yang merata, sejarah pertemuan kedua tim juga menjadi sorotan karena memperlihatkan dominasi Spanyol dalam satu dekade terakhir.

Rekor Pertemuan Berpihak kepada Spanyol Spanyol memiliki catatan yang lebih impresif dibanding Prancis dalam 10 pertemuan terakhir. La Roja mengoleksi tujuh kemenangan, sedangkan Prancis hanya mampu meraih dua kemenangan dan satu pertandingan berakhir seri.

Pertemuan terbaru berlangsung pada final UEFA Nations League 5 Juni 2025. Saat itu Spanyol keluar sebagai juara setelah menang dramatis 5-4 atas Prancis dalam laga yang berlangsung sengit hingga menit-menit akhir.

Sebelumnya, Spanyol juga menyingkirkan Prancis dengan skor 2-1 pada semifinal UEFA Euro 2024.

Dominasi itu melanjutkan tren positif La Roja yang juga menang pada kualifikasi Piala Dunia 2014, UEFA Euro 2012, serta sejumlah laga persahabatan.