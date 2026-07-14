Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Selasa, 14 Juli 2026 | 15.49 WIB

Prancis vs Timnas Spanyol: Les Bleus Tak Hanya Fokus Meredam Lamine Yamal

Kylian Mbappe diharapkan menjadi pembeda saat Prancis menghadapi Maroko pada laga perempat final Piala Dunia 2026 di Boston Stadium. (FIFA) - Image

Kylian Mbappe diharapkan menjadi pembeda saat Prancis menghadapi Maroko pada laga perempat final Piala Dunia 2026 di Boston Stadium. (FIFA)

JawaPos.com - Timnas Prancis akan menantang timnas Spanyol di babak semifinal Piala Dunia 2026. Adrien Rabiot menegaskan Les Bleus tak hanya fokus kepada Lamine Yamal.

Duel semifinal piala dunia Prancis kontra Timnas Spanyol bergulir di Stadion AT&T, Arlington, Amerika Serikat, Rabu (15/7) pukul 02.00 WIB. Laga ini merupakan laga ulangan semifinal Piala Eropa 2024.

Kala itu, timnas Spanyol berhasil merebut kemenangan atas Prancis dengan skor 2-1 sebelum akhirnya merebut gelar juara usai menumbangkan Inggris. Pada laga tersebut, Lamine Yamal menjadi momok Les Bleus setelah mencetak gol pertama yang spektakuler.

Kini, Lamine Yamal bisa kembali menjadi ancaman nyata bagi Prancis meski baru mencatat satu gol di Piala Dunia 2026. Pemain berusia 19 tahun itu memiliki kemampuan individu ciamik dalam urusan menusuk pertahanan lawan lewat sektor sayap.

Meski demikian, Rabiot menegaskan bahwa fokus Prancis tidak hanya akan terpusat pada Lamine Yamal. Pemain berusia 31 tahun itu mengungkapkan Les Bleus tak punya rencana khusus untuk meredam pergegerakan bintang Barcelona tersebut.

"Kami tidak memiliki rencana khusus untuk Yamal. Fokus kami adalah seluruh tim Spanyol, bukan hanya satu pemain," ujar Rabiot, dilansir dari ESPN, Selasa (14/7).

Rabiot menyebut, La Furia Roja memiliki pemain berbahaya di masing-masing lini. Semua pemain Spanyol wajib diwaspadai, bukan hanya pada Lamine Yamal seorang.

"Kami tahu mereka berbahaya di semua lini. Yamal, lini depan mereka, penguasaan bola mereka, cara mereka bermain di ruang sempit dekat kotak penalti, hingga permainan umpan mereka,” ungkap dia.

"Kami harus fokus menghadapi semua itu, bukan hanya satu individu,” tambah Rabiot.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Prancis vs Timnas Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026: Duel Sengit Potensi Adu Penalti! - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Prancis vs Timnas Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026: Duel Sengit Potensi Adu Penalti!

Selasa, 14 Juli 2026 | 14.43 WIB

Lamine Yamal Kirim Pesan Tegas kepada Lionel Messi, Demi Bawa Spanyol Juara Piala Dunia FIFA 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Lamine Yamal Kirim Pesan Tegas kepada Lionel Messi, Demi Bawa Spanyol Juara Piala Dunia FIFA 2026

Senin, 13 Juli 2026 | 17.28 WIB

Jelang Semifinal Piala Dunia: Konate Akui Kualitas Timnas Spanyol, tapi Prancis Tidak Takut - Image
Piala Dunia 2026

Jelang Semifinal Piala Dunia: Konate Akui Kualitas Timnas Spanyol, tapi Prancis Tidak Takut

Senin, 13 Juli 2026 | 13.35 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

6

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

7

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

8

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore