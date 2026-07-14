Prancis vs Timnas Spanyol: Les Bleus Tak Hanya Fokus Meredam Lamine Yamal

JawaPos.com - Timnas Prancis akan menantang timnas Spanyol di babak semifinal Piala Dunia 2026. Adrien Rabiot menegaskan Les Bleus tak hanya fokus kepada Lamine Yamal.

Duel semifinal piala dunia Prancis kontra Timnas Spanyol bergulir di Stadion AT&T, Arlington, Amerika Serikat, Rabu (15/7) pukul 02.00 WIB. Laga ini merupakan laga ulangan semifinal Piala Eropa 2024.

Kala itu, timnas Spanyol berhasil merebut kemenangan atas Prancis dengan skor 2-1 sebelum akhirnya merebut gelar juara usai menumbangkan Inggris. Pada laga tersebut, Lamine Yamal menjadi momok Les Bleus setelah mencetak gol pertama yang spektakuler.

Kini, Lamine Yamal bisa kembali menjadi ancaman nyata bagi Prancis meski baru mencatat satu gol di Piala Dunia 2026. Pemain berusia 19 tahun itu memiliki kemampuan individu ciamik dalam urusan menusuk pertahanan lawan lewat sektor sayap.

Meski demikian, Rabiot menegaskan bahwa fokus Prancis tidak hanya akan terpusat pada Lamine Yamal. Pemain berusia 31 tahun itu mengungkapkan Les Bleus tak punya rencana khusus untuk meredam pergegerakan bintang Barcelona tersebut.

"Kami tidak memiliki rencana khusus untuk Yamal. Fokus kami adalah seluruh tim Spanyol, bukan hanya satu pemain," ujar Rabiot, dilansir dari ESPN, Selasa (14/7).

Rabiot menyebut, La Furia Roja memiliki pemain berbahaya di masing-masing lini. Semua pemain Spanyol wajib diwaspadai, bukan hanya pada Lamine Yamal seorang.

"Kami tahu mereka berbahaya di semua lini. Yamal, lini depan mereka, penguasaan bola mereka, cara mereka bermain di ruang sempit dekat kotak penalti, hingga permainan umpan mereka,” ungkap dia.