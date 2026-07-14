Prediksi Skor Prancis vs Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Cs Dijagokan Hentikan La Roja dan Melaju ke Final

Kylian Mbappe memimpin Prancis menghadapi Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026 di AT&T Stadium, Arlington, dengan target membawa Les Bleus lolos ke partai final. (Instagram @fff)
JawaPos.com - Prancis diprediksi mengalahkan timnas Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026 di AT&T Stadium, Arlington, Rabu (15/7) pukul 02.00 WIB. Les Bleus lebih diunggulkan berkat pertahanan yang sangat solid, efektivitas serangan balik, serta ketajaman Kylian Mbappe yang tampil luar biasa sepanjang turnamen.
Semifinal Piala Dunia 2026 menghadirkan duel dua raksasa Eropa dengan filosofi permainan berbeda. Prancis mengandalkan kecepatan dan efektivitas dalam menyerang, sedangkan timnas Spanyol tetap mengusung dominasi penguasaan bola sebagai kekuatan utama.
Laga ini diperkirakan berlangsung ketat sejak menit pertama. Namun, performa konsisten Prancis di sepanjang turnamen membuat tim asuhan Didier Deschamps sedikit lebih difavoritkan untuk mengamankan tiket menuju partai final.
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Prancis menjadi salah satu tim paling impresif di Piala Dunia 2026. Les Bleus menyapu bersih fase grup dengan kemenangan atas Senegal, Irak, dan Norwegia sebelum menyingkirkan Swedia, Paraguay, serta Maroko di fase gugur.
Performa lini belakang menjadi salah satu kunci keberhasilan mereka. Prancis baru kebobolan dua gol sepanjang turnamen dan belum sekali pun kebobolan dalam tiga pertandingan fase knockout.
Ketangguhan duet Dayot Upamecano dan William Saliba membuat pertahanan Les Bleus sulit ditembus lawan. Di bawah mistar, Mike Maignan juga tampil konsisten menjaga gawang Prancis tetap aman pada laga-laga penting.
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Di lini depan, Kylian Mbappe kembali menjadi andalan utama. Penyerang berusia 27 tahun itu sudah mencetak delapan gol di Piala Dunia 2026 dan kini mengoleksi total 20 gol dari 20 pertandingan Piala Dunia sepanjang karirnya.
Didier Deschamps juga memiliki banyak pilihan untuk mendukung Mbappe. Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue, hingga Bradley Barcola siap memberikan ancaman melalui kecepatan serta kreativitas di sektor sayap.
Manu Kone diperkirakan kembali memperkuat lini tengah setelah masalah lutut yang dialaminya hanya bersifat pencegahan. Kehadirannya akan menambah keseimbangan permainan bersama Adrien Rabiot.
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