Argentina Minta Pakai Seragam Keberuntungan Biru Tua Jelang Duel Sengit Kontra Timnas Inggris di Semifinal Piala Dunia

Argentina ajukan permintaan ke FIFA untuk pakai seragam biru tua saat semifinal Piala Dunia 2026 melawan Inggris. (ig @leomessi)
JawaPos.com - Argentina dikabarkan mengajukan permintaan khusus kepada FIFA menjelang laga semifinal Piala Dunia 2026 melawan timnas Inggris. Juara bertahan itu ingin mengenakan seragam tandang berwarna biru tua, bukan kostum ikonik bergaris biru-putih yang selama ini identik dengan Albiceleste.
Tim asuhan Lionel Scaloni melangkah ke empat besar piala dunia setelah mengalahkan Swiss 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Di semifinal Argentina bertemu timnas Inggris, yang memiliki sejarah panjang dan penuh tensi di pentas sepak bola dunia.
Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada fase grup Piala Dunia 2002 ketika Inggris menang 1-0 berkat gol penalti David Beckham. Empat tahun sebelumnya, Beckham juga menjadi sorotan setelah mendapat kartu merah usai insiden dengan Diego Simeone pada Piala Dunia 1998.
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Sementara itu, duel paling legendaris terjadi pada Piala Dunia 1986. Diego Maradona mencetak dua gol yang hingga kini dikenang dunia, yakni gol kontroversial Tangan Tuhan dan Gol Abad Ini, yang membawa Argentina mengalahkan Inggris.
Melansir Give Me Sport, menurut laporan jurnalis Gaston Edul, Argentina telah meminta izin kepada FIFA untuk mengenakan seragam biru tua saat menghadapi Inggris. Sepanjang Piala Dunia 2026, Argentina hampir selalu memakai seragam kandang bergaris biru-putih. Satu-satunya pengecualian terjadi saat menghadapi Yordania di fase grup.
Menariknya, seragam biru tua memiliki nilai historis bagi Albiceleste. Warna tersebut dikenakan saat mereka meraih dua kemenangan paling berkesan atas Inggris di Piala Dunia, yakni pada edisi 1986 dan 1998.
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Karena itu, banyak yang meyakini permintaan tersebut didasari keyakinan bahwa seragam biru kembali bisa membawa keberuntungan dalam duel sarat gengsi melawan Three Lions.
Selain menjadi laga besar bagi kedua negara, pertandingan ini juga memiliki makna khusus bagi Lionel Messi. Sepanjang karier internasionalnya yang gemilang, kapten Argentina itu belum pernah sekalipun menghadapi Inggris.
"Bermain melawan Inggris itu istimewa karena mereka adalah tim yang sangat kuat, dan pertandingan melawan tim-tim kuat selalu istimewa," kata Messi.
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