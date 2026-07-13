Sukses Antar Timnas Inggris ke Semifinal Piala Dunia 2026, Thomas Tuchel Catat Rekor Pribadi

JawaPos.com - Sukses mengantarkan timnas Inggris ke semifinal Piala Dunia 2026, sang pelatih Thomas Tuchel mencatatkan rekor pribadi. Dia menjadi pelatih keempat abad ini yang mencapai semifinal Piala Dunia dengan tim nasional selain negara kelahirannya.

Thomas Tuchel merupakan sosok kelahiran Krumbach, kota menawan di distrik Günzburg, Bavaria, Jerman, yang terkenal dengan kastilnya yang bersejarah pada 29 Agustus 1973. Timnas Inggris menjadi negara pertama yang dia latih pada level internasional.

Prestasi mentereng mantan pelatih Chelsea ini membuat Thomas Tuchel bersanding dengan tiga nama pelatih legendaris yakni Guus Hiddink, Luis Felipe Scolari, dan Roberto Martinez.

Guus Hiddink asal Belanda, sukses membawa Korea Selatan melaju ke semifinal Piala Dunia 2002 saat menjadi tuan rumah bersama Jepang. Luis Felipe Scolari yang merupakan kelahiran Brasil membawa Portugal ke empat besar Piala Dunia 2006.

Roberto Martinez asal Spanyol yang baru saja mengundurkan diri sebagai pelatih Portugal pasca gagal di edisi tahun ini, mampu membawa generasi emas tim nasional Belgia meraih peringkat ketiga pada 2018 di Rusia.

Thomas Tuchel ditunjuk Federasi Sepak Bola Inggris (FA) pada 1 Januari 2025 setelah memiliki rekam jejak bagus di level klub. Pelatih berusia 52 tahun sukses meraih trofi Liga Champions 2020/2021 ketika masuk pada pertengahan musim.