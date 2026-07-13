Prestasi 4 Pelatih Semifinalis Piala Dunia 2026, Siapa Paling Mentereng?

Pelatih Inggris Thomas Tuchel. (Instagram.com/@england)
JawaPos.com - Empat tim sukses melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. yakni Spanyol, Prancis, Argentina, dan timnas Inggris. Tak hanya kehebatan para pemain di lapangan, keberhasil menembus empat besar tentu tak lepas dari kecemerlangan sosok pelatih dalam meramu strategi.
Didier Deschamps, Luis De La Fuente, Thomas Tuchel, dan Lionel Scaloni, merupakan empat juru taktik terbaik di Piala Dunia 2026. Menariknya, keempat pelatih tersebut juga memiliki prestasi mentereng yang patut dibanggakan.
Pelatih Prancis, Didier Deschamps menjadi yang paling lama bersama timnas Prancis yakni sejak Piala Eropa 2012. Total tiga Piala Dunia telah dijalani dengan menjadi juara pada edisi 2018 dan runner up pada 2022.
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Dia termasuk pelatih dengan prestasi saat menjadi pemain yang paling komplet baik di klub maupun di timnas. Dia mampu membawa Kylian Mbappe dan rekan menjadi juara UEFA Nations League 2020/2021, dan hattrick semifinal Piala Dunia (2018, 2022, dan 2026).
Pelatih muda Lionel Scaloni menjadi sosok kedua terlama menangani tim dengan sudah menukangi Argentina sejak 2021. Bersama generasi emas yang dipimpin Lionel Messi, Scaloni berhasil mempersembahkan trofi Piala Dunia 2022 dan dua Copa America (2021 dan 2024).
Pada 2022, Argentina juga sukses dia bawa meraih trofi Finalissima setelah kandaskan juara Eropa, Italia di Stadion Wembley, London, Inggris.
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Luis de La Fuente bersama Spanyol juga menjadi sosok yang mulai diperhitungkan. Sukses bersama tim junior La Furia Roja, pelatih berkepala plontos ini juga mampu membawa Spanyol menjadi juara EURO 2024 dan UEFA Nations League 2022/2023.
Spanyol juga mampu dia antarkan kembali merasakan babak semifinal Piala Dunia sejak terakhir pada 2010 saat menjadi juara di Afrika Selatan.
Di antara nama lain, pelatih Inggris Thomas Tuchel menjadi pelatih yang belum meraih trofi internasional level negara. Baru ditunjuk pada 1 Januari 2025 oleh Federasi Sepak Bola Inggris (FA), Tuchel membawa prestasi juara UEFA Champions League 2020/2021 dan Piala Dunia Antarklub 2021 bersama Chelsea.
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