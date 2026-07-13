Momen Ikonik Inggris vs Argentina di Piala Dunia: Dari Tangan Tuhan Maradona hingga Penebusan David Beckham

JawaPos.com – Inggris dan Argentina kembali bertemu di semifinal Piala Dunia 2026. Rivalitas dua negara ini menyimpan banyak kisah legendaris, mulai dari gol Tangan Tuhan Diego Maradona hingga penebusan David Beckham empat tahun setelah kartu merah kontroversialnya.

Semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Argentina bukan sekadar perebutan tiket ke final. Duel klasik dua negara ini menyimpan sejarah panjang yang dipenuhi kontroversi, emosi, dan momen legendaris.

Setelah 24 tahun, Inggris dan Argentina kembali bertemu di ajang Piala Dunia. Kali ini, kedua tim akan berduel pada semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Atlanta, Kamis (16/7/2026).

Inggris melaju ke semifinal usai mengalahkan Norwegia dengan skor 2-1 melalui babak tambahan waktu. Sementara itu, Argentina menyingkirkan Swiss dengan kemenangan 3-2, juga lewat extra time.

Laga nanti menjadi pertemuan keenam kedua negara di Piala Dunia. Terakhir kali mereka bertemu terjadi pada fase grup Piala Dunia 2002 Korea Selatan-Jepang. Saat itu, Inggris menang tipis 1-0.

Dari lima pertemuan sebelumnya, Inggris mengoleksi tiga kemenangan, sedangkan Argentina meraih dua kemenangan. Meski demikian, setiap pertemuan kedua negara selalu menghadirkan drama yang dikenang hingga kini.

Gol "Tangan Tuhan" Diego Maradona Pertemuan paling legendaris terjadi pada perempat final Piala Dunia 1986 di Stadion Azteca, Meksiko.

Laga tersebut berlangsung hanya empat tahun setelah Perang Malvinas/Falklands antara Argentina dan Inggris. Bagi masyarakat Argentina, pertandingan itu memiliki makna emosional sebagai ajang pembalasan simbolis.

Saat skor masih 0-0, Diego Maradona mencetak gol dengan menggunakan tangan ketika berebut bola dengan kiper Inggris, Peter Shilton. Meski jelas terjadi handball, wasit tetap mengesahkan gol tersebut.