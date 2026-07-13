Argentina vs Inggris: Bayang-Bayang Perang Malvinas Kembali Iringi Duel Semifinal Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Argentina vs Inggris kembali bertemu di semifinal Piala Dunia 2026. Di balik perebutan tiket menuju final, duel klasik ini juga menghidupkan kembali memori Perang Malvinas 1982 yang selama puluhan tahun menjadi bagian dari rivalitas kedua negara, baik di dunia politik maupun sepak bola.

Perang Malvinas berlangsung selama 74 hari pada 1982. Konflik tersebut dipicu oleh invasi militer Argentina ke Kepulauan Malvinas, wilayah yang saat itu dikuasai Inggris. Sengketa juga mencakup Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan di Samudra Atlantik Selatan.

Argentina mengklaim Kepulauan Malvinas sebagai wilayah yang diwarisi dari Spanyol setelah meraih kemerdekaan pada 1816. Di sisi lain, Inggris telah menguasai kepulauan tersebut secara de facto sejak 1833.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebenarnya sempat mendorong kedua negara untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur diplomasi. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga perang akhirnya pecah pada 1982.

Pada awal konflik, pasukan Argentina berhasil merebut ibu kota Kepulauan Malvinas, Stanley. Invasi tersebut memicu respons militer besar-besaran dari Inggris.

Pertempuran berlangsung di laut dan udara hingga akhirnya Inggris berhasil mengepung Stanley. Argentina kemudian menyerah tanpa syarat pada 14 Juni 1982 setelah posisi pasukannya semakin terdesak.

Konflik tersebut menelan korban jiwa yang besar. Argentina kehilangan sekitar 655 prajurit, sedangkan Inggris kehilangan sekitar 255 prajurit. Jumlah itu belum termasuk korban luka-luka dari kedua belah pihak.

Rivalitas Berlanjut di Lapangan Hijau Sejarah Perang Malvinas hampir selalu menjadi bagian dari narasi setiap kali Argentina dan Inggris bertemu di lapangan sepak bola. Rivalitas tersebut terasa pada Piala Dunia 1986, 1998, 2002, dan kini kembali tersaji di edisi 2026.

Bayang-bayang konflik diperkirakan kembali mewarnai duel semifinal kali ini. Lagu-lagu dukungan dari suporter kedua negara pun kerap masih menyinggung sengketa Malvinas, sehingga atmosfer pertandingan dipastikan berlangsung panas.