Mode Siput Lionel Messi Tembus 35.868 Meter di Piala Dunia 2026! Rahasia Kapten Argentina di Usia 39 Tahun

Lionel Messi punya cara brilian menghadapi kerasnya persaingan di Piala Dunia 2026. (Instagram/@leomessi)
JawaPos.com — Lionel Messi kembali menjadi pembeda bagi Argentina di Piala Dunia 2026 meski sudah berusia 39 tahun.
Alih-alih mengandalkan sprint tanpa henti, sang kapten justru menunjukkan kejeniusan lewat cara bermain yang sederhana, yakni berjalan kaki hampir sepanjang pertandingan sebelum meledak dalam beberapa detik yang menentukan.
Mengapa Lionel Messi Lebih Banyak Berjalan?
Tak pernah ada pemain lapangan seusia Lionel Messi yang memberi dampak sebesar ini di sepanjang sejarah Piala Dunia.
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Dalam lima pertandingan bersama Argentina (tidak termasuk menghadapi Swiss di perempat final), Messi tetap mampu menghancurkan pertahanan lawan dan menjadi sosok paling menentukan di turnamen.
Rahasia utamanya bukan terletak pada kecepatan ataupun stamina luar biasa, melainkan kemampuan membaca permainan.
Saat pemain lain terus berlari mengejar bola, Messi justru lebih sering berdiri atau berjalan sambil mengamati pergerakan lawan dan mencari celah terbaik.
Strategi tersebut membuat energinya tetap terjaga hingga momen-momen krusial. Ketika kesempatan datang, Messi hanya membutuhkan beberapa detik untuk mengubah jalannya pertandingan.
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