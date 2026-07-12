Hasil Argentina vs Swiss 3-1 di Piala Dunia 2006: Lolos Dramatis! Messi Pimpin Tango Tantang Inggris

JawaPos.com — Argentina memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Swiss 3-1 melalui babak perpanjangan waktu pada laga perempat final di Arrowhead Stadium, Kansas City, Minggu (12/7/2026) pagi WIB.

Sempat bermain imbang 1-1 hingga waktu normal berakhir, dua gol pada extra time membawa Lionel Messi dan kawan-kawan melaju untuk menghadapi Inggris pada semifinal 16 Juli mendatang.

Bagaimana Argentina Mengawali Laga dengan Sempurna?

Argentina langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Tim asuhan Lionel Scaloni tampil agresif dan berhasil memecah kebuntuan hanya dalam waktu 10 menit.

Gol pembuka lahir melalui sundulan Alexis Mac Allister yang memanfaatkan sepak pojok Lionel Messi. Bola meluncur ke pojok kiri atas gawang tanpa mampu dijangkau Gregor Kobel sehingga Argentina unggul cepat 1-0.

Keunggulan itu membuat Tim Tango semakin percaya diri menguasai jalannya pertandingan. Kombinasi lini tengah yang diisi Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, dan Mac Allister mampu menjaga ritme permainan.

Swiss berusaha keluar dari tekanan setelah tertinggal. Tim asuhan Murat Yakin mulai meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyama kedudukan.

Momentum terbaik Swiss pada babak pertama hadir pada menit ke-32 ketika Breel Embolo berhasil lolos dan berhadapan dengan Emiliano Martinez.