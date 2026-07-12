Sejarah Tercipta, Simak Jadwalnya! Empat Tim Teratas Ranking FIFA Lolos ke Semifinal Piala Dunia 2026

Lionel Messi setelah cetak gol ke gawang Mesir. (Dok. IG/@afaseleccionen)
JawaPos.com - Gelaran Piala Dunia 2026 mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, empat tim teratas ranking FIFA kompak melaju ke babak semifinal.
Empat tim negara yang lolos ke babak semifinal adalah Prancis, Argentina, Spanyol, dan Inggris. Keempat negara tersebut duduk di empat besar dalam tabel klasemen ranking FIFA.
Berdasarkan tabel ranking FIFA saat ini, Prancis sedang memimpin di posisi pertama. Kemudian Argentina di peringkat dua dunia, lalu Spanyol peringkat ketiga, dan Inggris menghuni urutan keempat.
Ini menjadi sejarah besar dalam dunia sepak bola. Untuk pertama kalinya sejak FIFA World Ranking diperkenalkan pada 1992, empat tim yang menempati posisi empat besar FIFA berhasil lolos bersamaan ke babak semifinal.
Baca Juga:Kontroversi Argentina vs Swiss di Piala Dunia 2026 Memanas! Wasit dan VAR Jadi Sorotan Jelang Laga Semifinal Lawan Inggris
Catatan bersejarah ini tercipta setelah Argentina menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 pada Minggu (12/7) pagi WIB. Kemenangan skuad berjuluk La Albiceleste itu melengkapi empat tim negara teratas ranking FIFA yang lolos ke babak semifinal.
Lolosnya keempat tim peringkat teratas itu sekaligus membuat persaingan babak semifinal sangat panas. Pasalnya, Prancis akan saling sikut melawan Spanyol dalam perebutan satu tiket final.
Baca Juga:Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Pertandingan tersebut layaknya seperti laga final ‘kepagian’ karena Spanyol dan Prancis memiliki kedalaman skuad bertabur bintang. Duel ini juga menjadi ajang pembuktian siapa yang menjadi raja Eropa.
Lalu Argentina akan menantang Inggris di babak semifinal. Pertemuan negara dari benua Amerika Selatan dan Eropa itu juga menjadi salah satu laga yang cukup dinantikan pencinta sepak bola dunia.
Argentina yang merupakan juara bertahan tentu ini mempertahankan gelar juaranya. Untuk mecapai target tersebut, Lionel Messi dan kolega wajib kerja ekstra karena Inggris adalah lawan yang kuat dengan kedalaman skuad yang apik.
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: Tembok Tebal La Roja Bakal Sulitkan Setan Merah!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Sepak Bola Indonesia Berduka, Tokoh Suporter Persebaya Surabaya Andie Peci Meninggal Dunia
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa