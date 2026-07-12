Sejarah Tercipta, Simak Jadwalnya! Empat Tim Teratas Ranking FIFA Lolos ke Semifinal Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Gelaran Piala Dunia 2026 mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, empat tim teratas ranking FIFA kompak melaju ke babak semifinal.

Empat tim negara yang lolos ke babak semifinal adalah Prancis, Argentina, Spanyol, dan Inggris. Keempat negara tersebut duduk di empat besar dalam tabel klasemen ranking FIFA.

Berdasarkan tabel ranking FIFA saat ini, Prancis sedang memimpin di posisi pertama. Kemudian Argentina di peringkat dua dunia, lalu Spanyol peringkat ketiga, dan Inggris menghuni urutan keempat.

Ini menjadi sejarah besar dalam dunia sepak bola. Untuk pertama kalinya sejak FIFA World Ranking diperkenalkan pada 1992, empat tim yang menempati posisi empat besar FIFA berhasil lolos bersamaan ke babak semifinal.

Catatan bersejarah ini tercipta setelah Argentina menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 pada Minggu (12/7) pagi WIB. Kemenangan skuad berjuluk La Albiceleste itu melengkapi empat tim negara teratas ranking FIFA yang lolos ke babak semifinal.

Duel Panas Terjadi di Babak Semifinal Piala Dunia 2026 Lolosnya keempat tim peringkat teratas itu sekaligus membuat persaingan babak semifinal sangat panas. Pasalnya, Prancis akan saling sikut melawan Spanyol dalam perebutan satu tiket final.

Pertandingan tersebut layaknya seperti laga final ‘kepagian’ karena Spanyol dan Prancis memiliki kedalaman skuad bertabur bintang. Duel ini juga menjadi ajang pembuktian siapa yang menjadi raja Eropa.

Lalu Argentina akan menantang Inggris di babak semifinal. Pertemuan negara dari benua Amerika Selatan dan Eropa itu juga menjadi salah satu laga yang cukup dinantikan pencinta sepak bola dunia.