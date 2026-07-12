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Antara
Senin, 13 Juli 2026 | 00.26 WIB

Melesat ke Semifinal Piala Dunia 2026, Lionel Scaloni Akui Swiss Sulitkan Argentina

Timnas Argentina menghadapi Timnas Swiss pada perempat final Piala Dunia 2026 di Stadion Kansas City, Missouri, Minggu (12/7/2026). (Instagram/@afaseleccion) - Image

Timnas Argentina menghadapi Timnas Swiss pada perempat final Piala Dunia 2026 di Stadion Kansas City, Missouri, Minggu (12/7/2026). (Instagram/@afaseleccion)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni mengakui Swiss menyulitkan tim asuhannya pada pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 di Stadion Arrowhead, Kansas, Sabtu waktu setempat, dikutip dari ANTARA.

"Kenyataannya kami kesulitan hari ini. Kami tahu mereka  tim yang sangat mengandalkan fisik. Saya pikir mereka menempatkan kami dalam kesulitan," kata Scaloni dalam laman FIFA, Minggu.

Argentina baru bisa memastikan langkah mereka ke semifinal setelah menyudahi perlawanan Swiss lewat perpanjang waktu dengan skor 3-1.

Sempat unggul lebih dahulu melalui gol Alexis Mac Allister, Argentina harus memainkan babak perpanjangan waktu setelah Swiss  menyamakan kedudukan lewat gol Dan Ndoye.

Selain itu, Argentina unggul jumlah pemain sejak menit ke-72 setelah penyerang Swiss Breel Embolo menerima kartu kuning kedua dari wasit karena melakukan diving.

Selanjutnya Argentina mengunci kemenangan pada babak kedua perpanjangan waktu berkat gol Julian Alvarez dan Lautaro Martinez.

Scaloni menilai keberhasilan Argentina mengalahkan Swiss dan melaju ke semifinal tak terlepas dari keberuntungan dan Lionel Messi serta kolega harus bisa memperbaiki permainan mereka ketika menghadapi Inggris.

"Kami tidak mampu keluar dari situasi-situasi tertentu. Sebenarnya, hari ini keberuntungan berpihak pada kami karena lawan kehilangan satu pemain akibat kartu merah," kata Scaloni.

"Sejak saat itu, tim mulai melancarkan serangan. Kami harus realistis; ada hal-hal yang perlu diperbaiki, namun meraih kemenangan tentu selalu lebih baik," pungkasnya.

Editor: Banu Adikara
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