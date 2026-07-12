Tim Nasional Mesir Disambut Seperti Pahlawan Sepulang dari Piala Dunia FIFA 2026

Masyarakat Mesir sambut meriah Timnas Mesir sepulang dari Piala Dunia FIFA 2026 (Bein Sports)
JawaPos.com – Tim Nasional Mesir disambut bak pahlawan setelah kembali ke tanah air usai tampil pada Piala Dunia FIFA 2026.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (11/7), Meskipun langkah mereka terhenti di babak 16 besar, ribuan pendukung tetap memadati kawasan bandara di New Alamein untuk memberikan sambutan meriah.
Antusiasme masyarakat menjadi bentuk apresiasi atas pencapaian bersejarah Mesir yang berhasil menembus fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya.
Perjalanan Mesir di turnamen berakhir setelah kalah dramatis 2-3 dari Argentina dalam pertandingan yang berlangsung sengit. Skuad berjuluk The Pharaohs sempat unggul dua gol sebelum akhirnya gagal mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir dibunyikan.
Meski harus tersingkir, penampilan mereka tetap mendapat apresiasi luas dari masyarakat Mesir.
Setelah tiba di New Alamein, para pemain dan staf pelatih mengikuti arak-arakan menggunakan bus terbuka yang melintasi jalan-jalan kota. Ribuan pendukung mengibarkan bendera Mesir dan memberikan sambutan penuh semangat kepada tim nasional.
Suasana perayaan lebih didominasi rasa bangga atas perjuangan para pemain dibandingkan kekecewaan akibat hasil di Piala Dunia.
Kapten tim, Mohamed Salah, turut menyampaikan pesan kepada para pendukung dengan berjanji akan terus berupaya membawa sepak bola Mesir meraih prestasi yang lebih tinggi di masa depan. Ia menegaskan bahwa perjalanan di Piala Dunia FIFA 2026 harus menjadi awal bagi era baru sepak bola Mesir di pentas internasional.
Kepulangan tim nasional pun menjadi simbol kebanggaan sekaligus harapan baru bagi perkembangan sepak bola Mesir.
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