Kronologi Breel Embolo Diusir Wasit saat Argentina vs Swiss, Aksi Diving Dibongkar VAR

Penyerang Swiss, Breel Embolo, diganjar kartu merah saat melawan Argentina. (FIFA)
JawaPos.com - Penyerang Timnas Swiss, Breel Embolo, mengalami nasib pahit saat melawan Argentina di babak perempat final Piala Dunia 2026. Embolo diganjar kartu merah setelah Video Assistant Referee (VAR) mengungkap aksi diving yang dilakukannya.
Duel krusial Swiss vs Argentina berlangsung di Stadion Arrowhead, Kansas City, Amerika Serikat pada Minggu (12/7/2026) pagi WIB. La Albiceleste - julukan Timnas Argentina - menang susah payah dengan skor 3-1 lewat drama 120 menit.
Di balik kemenangan tersebut, nama Embolo menjadi sorotan. Pasalnya, pemain berusia 29 tahun itu diganjar kartu kuning kedua pada menit ke-72. Insiden itu terjadi setelah Swiss sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol Dan Ndoye (67’).
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Diusirnya Embolo mengubah jalannya pertandingan begitu drastis. Swiss menjadi lebih keteteran meredam Argentina, hingga pada akhirnya menelan kekalahan lewat babak tambahan waktu.
Pada menit ke-71, Embolo terlibat duel dengan Leandro Paredes. Wasit Joao Pedro Silva Pinheiro pun memberikan kartu kuning kepada Paredes karena dianggap melanggar Embolo.
Namun tak lama kemudian, permainan dihentikan karena adanya intervensi dari wasit VAR. Wasit yang berada di ruang VAR, menilai kalau Paredes tidak melakukan pelanggaran terhadap Embolo. Justru, penyerang anyar Swiss itu terlihat melakukan diving.
Wasit Joao Pedro pun langsung meninjaunya lewat monitor. Dalam tayangan yang diulang, Paredes sama sekali tidak melakukan kontak terhadap Embolo. Alhasil, wasit mencabut kartu kuning yang sebelumnya diberikan ke Paredes, dan mengganjar Embolo dengan kartu kuning karena melakukan diving.
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Kartu kuning tersebut menjadi kartu kuning kedua Embolo karena di babak pertama sudah diiganjar kartu kuning. Penyerang Rennes itu langsung emosional ketika wasit mengusirnya dari lapangan. Ia merasa terpukul dan keluar dari lapangan dengan berlinang air mata.
Embolo berjalan menuju ruang ganti dengan sangat emosional seolah menyesali perbuatannya. Aksi tipu-tipu seperti itu sejatinya tidak perlu dilakukan. Apalagi, ia sudah mendapat kartu kuning di babak pertama.
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