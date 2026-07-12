Jadwal Semifinal Piala Dunia 2026: Sajikan Laga Besar Prancis vs Spanyol dan Argentina vs Inggris!

Kylian Mbappe akan menjadi andalan Prancis di semfinal Piala Dunia 2026. (Instagram @equipedefrance)
JawaPos.com - Piala Dunia 2026 memasuki babak semifinal. Pertandingan tersebut memainkan dua laga seru yang mempertemukan Prancis vs Spanyol dan Argentina vs Inggris.
Rangkaian pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 telah berakhir. Hasilnya, Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina, berhasl mengunci tiket lolos ke babak semifinal.
Keempat tim negara rancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina, tersebut akan memulai perjuangannya di babak semifinal piala dunia pada pekan depan. Tepatnya pada Rabu (15/7) dan Kamis (16/7).
Duel Prancis vs Spanyol akan menjadi laga pembuka babak semifinal Piala Dunia 2026. Pertandingan yang mempertemukan dua negara kuat Eropa itu digelar di Stadion Dallas, Amerika Serikat pada Rabu (15/7).
Sementara laga Argentina vs Inggris akan berhadapan sehari setelah duel Prancis vs Spanyol. Pertemuan negara Amerika Selatan dan Eropa itu akan bergulir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, pada Kamis (16/7).
Pertandingan semifinal ini sangat menyita perhatian pencinta sepak bola karena mempertemukan tim kuat. Bahkan bisa dibilang kedua pertandingan tersebut bak laga final, mengingat masing-masing tim memiliki kedalaman skaud bertabur bintang.
Pemenang laga tersebut praktis akan melaju ke partai puncak. Pun sebaliknya, yang kalah akan bertempur dalam perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026.
Adapun, Prancis menjadi negara pertama yang mengunci tiket semifinal setelah menumbangkan Maroko dengan skor 2-0. Kemudian disusul Spanyol usai mengalahkan Belgia dengan skor 2-1.
Sementara Inggris melaju ke babak semifinal setelah menang susah payah atas Norwegia dengan skor 2-1 lewat drama 120 menit. Begitu juga dengan Argentina yang baru saja memetik kemenangan 3-1 atas Swiss lewat pertempuran 120 menit.
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: Tembok Tebal La Roja Bakal Sulitkan Setan Merah!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Sepak Bola Indonesia Berduka, Tokoh Suporter Persebaya Surabaya Andie Peci Meninggal Dunia
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa