Jadwal Semifinal Piala Dunia 2026: Sajikan Laga Besar Prancis vs Spanyol dan Argentina vs Inggris!

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 memasuki babak semifinal. Pertandingan tersebut memainkan dua laga seru yang mempertemukan Prancis vs Spanyol dan Argentina vs Inggris.

Rangkaian pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 telah berakhir. Hasilnya, Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina, berhasl mengunci tiket lolos ke babak semifinal.

Keempat tim negara rancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina, tersebut akan memulai perjuangannya di babak semifinal piala dunia pada pekan depan. Tepatnya pada Rabu (15/7) dan Kamis (16/7).

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Duel Prancis vs Spanyol akan menjadi laga pembuka babak semifinal Piala Dunia 2026. Pertandingan yang mempertemukan dua negara kuat Eropa itu digelar di Stadion Dallas, Amerika Serikat pada Rabu (15/7).

Sementara laga Argentina vs Inggris akan berhadapan sehari setelah duel Prancis vs Spanyol. Pertemuan negara Amerika Selatan dan Eropa itu akan bergulir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, pada Kamis (16/7).

Pertandingan semifinal ini sangat menyita perhatian pencinta sepak bola karena mempertemukan tim kuat. Bahkan bisa dibilang kedua pertandingan tersebut bak laga final, mengingat masing-masing tim memiliki kedalaman skaud bertabur bintang.

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Pemenang laga tersebut praktis akan melaju ke partai puncak. Pun sebaliknya, yang kalah akan bertempur dalam perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026.

Adapun, Prancis menjadi negara pertama yang mengunci tiket semifinal setelah menumbangkan Maroko dengan skor 2-0. Kemudian disusul Spanyol usai mengalahkan Belgia dengan skor 2-1.