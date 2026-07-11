Bukan Sekadar Bakat! Ini Kunci Lionel Messi Tetap Produktif di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Lionel Messi kembali menjadi sorotan di Piala Dunia 2026. Di usia yang telah menginjak 39 tahun, kapten Timnas Argentina itu masih tampil tajam dan menjadi salah satu pemain paling menentukan sepanjang turnamen.

Penampilannya bahkan membuat banyak pihak tak percaya bahwa sang megabintang sudah mendekati kepala empat.

Hingga babak semifinal, Messi sudah mencetak delapan gol dari lima pertandingan. Catatan tersebut membuatnya berbagi posisi sebagai top skor sementara bersama Kylian Mbappe. Tak hanya produktif, ia juga empat kali terpilih sebagai pemain terbaik atau Man of the Match.

Performa impresif itu menuai pujian dari berbagai kalangan. Pelatih Timnas Spanyol, Luis de la Fuente, menyebut Messi masih bermain layaknya pesepak bola yang berada di usia emas.

Menurutnya, bintang Argentina tersebut menjadi contoh sempurna tentang bagaimana menjaga kualitas permainan melalui profesionalisme dan konsistensi.

Kesuksesan Messi bertahan di level tertinggi tentu bukan semata karena bakat alami. Selama bertahun-tahun ia dikenal sangat disiplin dalam menjaga kondisi tubuh.

Mulai dari pola makan, latihan, pemulihan, hingga waktu istirahat dilakukan dengan perencanaan yang matang agar tetap mampu bersaing di level elite.

Keputusan Messi bergabung dengan Inter Miami pada pertengahan 2023 sempat mendapat banyak kritik. Banyak yang menganggap kepindahannya ke Major League Soccer (MLS) menjadi awal masa pensiun. Namun anggapan itu justru terpatahkan.