FIFA Beri Penjelasan Soal Gol Kontroversial Jude Bellingham ke Gawang Norwegia Tidak Dianulir

Jude Bellingham di laga kemenangan timnas Inggris. (Instagram/@england)
JawaPos.com - Gol gelandang Timnas Inggris, Jude Bellingham, ke gawang Norwegia pada babak perempat final Piala Dunia 2026 menuai kontroversi. FIFA pun memberikan penjelasan alasan mengapa gol tersebut tidak dianulir.
Inggris menang atas Norwegia dengan skor 2-1 lewat pertarungan 120 menit di Stadion Miami, Florida, Amerika Seriakt, Minggu (12/7) dini hari WIB. The Three Lions sempat tertinggal lewat gol Andreas Schjelderup (36’), sebelum akhirnya berhasil membalikkan keadaan lewat brace Jude Bellingham (45+2’, 93’).
Gol pertama Bellingham pun menuai kontroversi. Pasalnya, sebelum gol tersebut tercipta, bola tendangan kiper Norwegia Orjan Nyland disebut mengenai kabel kamera udara yang berada di Stadion Miami. Bola tersebut pun langsung dikuasai pemain Inggris sebelum akhirnya dikonversi menjadi gol oleh Bellingham.
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Warganet pun menilai bahwa gol tersebut seharusnya tidak sah, karena mengenai kabel. Merujuk pada aturan pertandingan yang dikeluarkan IFAB, apabila bola mengenai kabel atau sesuatu yang asing, wasit harus menghentikan pertandingan tang sedang berjalan. Namun pada laga Inggris vs Norwegia, wasit tidak menghentikan permainan dan mengesahkan gol Bellingham.
Karena menjadi perbincangan panas di media sosial, FIFA pun akhirnya buka suara terkati gol kontroversi Bellingham. Mereka menjelaskan bahwa tidak terjadi sentuhan apapun ketika bola melambung di udara.
“Sebelum gol Inggris pada menit ke-45+2 saat menghadapi Norwegia, sensor pada Connected Ball tidak mendeteksi adanya lonjakan pada "detak jantung bola" ketika bola berada di udara,” tulis FIFA, dilansir dari akun X FIFA Media, Minggu (12/7).
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Artinya, bola yang ditendang Orjan Nyland itu tidak mengenai kabel kamera udara. Oleh sebab itu, wasit tidak menganulir gol penyeimbang Bellingham.
“Dengan demikian, tidak ditemukan bukti bahwa bola sempat menyentuh kabel penyangga di atas lapangan yang mengubah arah atau pergerakan bola,” sambungnya.
Terlepas dari kejadian kontroversial tersebut, kemenangan atas Norwegia membawa Inggris melaju ke babak semifinal. Di babak tersebut, The Three Lions akan menantang juara bertahan Argentina yang baru saja menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat drama 120 menit.
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