Kylian Mbappe Pecahkan Rekor Piala Dunia 2026! Jadi Pemain Paling Produktif Sejak Era Gerd Muller

Kylian Mbappe kembali menjadi andalan Prancis saat menghadapi Maroko pada perempat final Piala Dunia 2026 di Boston. (Instagram @equipedefrance)
JawaPos.com - Kylian Mbappe kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik dunia.
Penyerang Timnas Prancis itu mencatatkan rekor luar biasa setelah membawa Les Bleus mengalahkan Maroko 2-0 pada babak perempat final Piala Dunia 2026.
Gol yang dicetak Mbappe dalam laga tersebut bukan sekadar membantu Prancis melaju ke semifinal. Ia juga mengukuhkan namanya sebagai pemain dengan kontribusi gol terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia sejak tahun 1970.
Kemenangan atas Maroko memastikan Prancis lolos ke semifinal Piala Dunia untuk tiga edisi secara beruntun.
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Catatan itu membuat Les Bleus menyamai pencapaian Brasil pada periode 2002-2010 dan Jerman Barat pada 1982-1990 sebagai tim yang mampu menembus empat besar dalam tiga turnamen berturut-turut.
Pada pertandingan tersebut, Prancis tampil sangat dominan. Maroko hanya mampu mencatatkan satu tembakan tepat sasaran sepanjang laga.
Ousmane Dembele membuka keunggulan sebelum Mbappe memastikan kemenangan tim asuhan Didier Deschamps lewat gol keduanya.
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Ketajaman dua pemain tersebut juga melahirkan rekor baru. Mbappe dan Dembele menjadi duet pertama sejak Ronaldo Nazario dan Rivaldo pada Piala Dunia 2002 yang sama-sama mampu mencetak sedikitnya lima gol dalam satu edisi turnamen.
Produktivitas lini depan Prancis musim ini juga tidak lepas dari kontribusi Michael Olise, Désiré Doué, dan Bradley Barcola. Kombinasi mereka membuat serangan Les Bleus menjadi salah satu yang paling tajam sepanjang Piala Dunia 2026.
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