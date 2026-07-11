Pelatih Maroko Anggap Gol Pertama Prancis Ilegal, Mohamed Ouahbi Soroti Anggap Handball Adrien Rabiot

Gelandang timnas Prancis Adrien Rabiot . (Dok. IG/@equipedefrance)
JawaPos.com - Kinerja wasit di Piala Dunia 2026 kembali menjadi sorotan. Kekecewaan itu kemarin dilontarkan pelatih Maroko Mohamed Ouahbi. Dia mengklaim, kalau gol pembuka Prancis seharusnya dianulir.
Ouahbi bersikeras bahwa terjadi handball dalam proses terciptanya gol Kylian Mbappe, yang benar-benar mengganggu fokus para pemainnya selama pertandingan penting di Boston tersebut.
Ouahbi pun mengkritik wasit Facundo Tello karena membiarkan gol pembuka Prancis tersebut. Padahal, menurutnya, gelandang Prancis, Adrien Rabiot, secara aktif menyentuh bola dengan tangan sebelum bola direbut oleh Mbappe, yang kemudian menendangnya ke gawang Maroko.
"Gol itu berasal dari sedikit... bola yang dibagi, beberapa orang berhenti karena mereka melihat handball. Itu memang handball, saya tidak tahu apakah seharusnya dianulir atau tidak, saya tidak tahu,’’ kata Ouahbi seperti dikutip ESPN.
Meskipun merasa dirugikan oleh gol pembuka Les Bleus, Ouahbi tetap memuji kualitas luar biasa yang dimiliki Prancis. Ia juga mencatat peningkatan performa kolektif para pemainnya, terutama mengenai ketenangan mereka dalam penguasaan bola sepanjang babak kedua pertandingan.
"Kita harus mengakui bahwa kita bermain melawan tim yang sangat bagus. Kami banyak menderita di babak pertama, dan Bounou melakukan penyelamatan hebat pada penalti. Di babak kedua, kami bertahan lebih baik dan, yang terpenting, kami lebih tenang dengan bola,’’ paparnya.
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