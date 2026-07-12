Thomas Tuchel Sebut Inggris Beruntung Kalahkan Norwegia di Perempat Final Piala Dunia 2026

Jude Bellingham merayakan gol penyeimbang Inggris ke gawang Norwegia pada perempat final Piala Dunia 2026 yang dipastikan sah setelah FIFA mengungkap data sensor Connected Ball. (Instagram @england)
JawaPos.com - Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengakui timnya mendapat keberuntungan saat mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perempatfinal Piala Dunia 2026 di Stadion Miami, Amerika Serikat pada Minggu, dikutip dari ANTARA.
Meski melaju ke semifinal, Tuchel menilai penampilan Three Lions masih jauh dari memuaskan.
"Hari ini kami mempersulit diri sendiri. Hasilnya memang fantastis karena kami lolos ke semifinal, tetapi saya tidak senang dengan penampilan kami. Kami beruntung hari ini. Kami harus bermain lebih baik," kata Tuchel seperti dikutip laman FIFA pada Minggu.
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Inggris ke empat besar berkat dua gol dari Jude Bellingham, sedangkan Norwegia unggul lebih dulu berkat gol Andreas Schjelderup.
Tuchel menegaskan Inggris tak boleh mengulangi performa serupa bila ingin melangkah lebih jauh dalam Piala Dunia 2026.
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Menurutnya, keberhasilan mencapai semifinal tak boleh membuat timnya menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang terlihat saat menghadapi Norwegia.
Bellingham menilai kemenangan Inggris lahir dari semangat juang seluruh tim yang tidak menyerah meski tertinggal lebih dulu.
"Karakter dan kegigihan membawa kami melewati pertandingan ini. Bahkan ketika permainan kami tidak berjalan baik, kami memberikan segalanya," ujar Bellingham.
Kemenangan atas Norwegia mengantarkan Inggris ke semifinal Piala Dunia 2026 untuk bertemu Argentina atau Swiss.
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