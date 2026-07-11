David Beckham Datangi Latihan Timnas Inggris Jelang Lawan Norwegia, Harry Kane Beberkan Pesannya

JawaPos.com - Timnas Inggris mendapat dukungan spesial menjelang laga perempat final Piala Dunia 2026 melawan Norwegia. Legenda sepak bola Inggris David Beckham hadir langsung di markas latihan The Three Lions di Miami untuk memberikan semangat kepada para pemain sebelum pertandingan penting tersebut.

Kehadiran David Beckham menjadi perhatian karena dia tidak hanya menyambut skuad timnas Inggris, tetapi juga membuka fasilitas latihan milik Inter Miami, Florida Blue Training Center, sebagai tempat persiapan tim asuhan Thomas Tuchel di piala dunia.

Momen tersebut dimanfaatkan David Beckham untuk berbincang dengan sejumlah pemain. Salah satu yang terlihat cukup lama berdiskusi dengannya adalah kapten timnas Inggris Harry Kane.

Bagi Kane, pertemuan itu bukanlah hal baru karena hubungan keduanya memang masih terjalin dengan baik. Menurut Kane, Beckham datang hanya untuk memberikan dukungan dan berharap timnas Inggris mampu melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026.

Mantan kapten The Three Lions itu juga dikenal rutin mengirim pesan kepada Kane seusai pertandingan sebagai bentuk perhatian kepada tim nasional. "Dia hanya datang untuk mendoakan kami agar sukses. Setelah banyak pertandingan, dia biasanya mengirim pesan kepada saya dan kami memang masih berkomunikasi," ujar Kane.

Striker berusia 32 tahun itu mengatakan seluruh pemain memahami betapa besarnya arti Timnas Inggris bagi Beckham. Pengalaman panjang sebagai pemain dan kapten membuat setiap pesan yang disampaikan Beckham memiliki nilai tersendiri bagi skuad saat ini.

Selain memberikan motivasi, Kane juga mengucapkan terima kasih karena Beckham telah mengizinkan Inggris menggunakan pusat latihan Inter Miami selama persiapan menghadapi Norwegia.

"Kami sangat menghargai bantuan itu. Senang bisa bertemu dengannya dan semoga kami bisa membuatnya bangga," lanjut Kane.