Prediksi Susunan Pemain Timnas Inggris vs Norwegia di Perempat Final Piala Dunia 2026: Andalkan Pengalaman Harry Kane

Kapten Harry Kane diprediksi kembali menjadi pembeda saat timnas Inggris menghadapi Norwegia di Piala Dunia 2026. (Instagram @england)
JawaPos.com - Timnas Inggris akan mengandalkan pengalaman saat menghadapi Norwegia di perempat final Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal dimainkan di Hard Rock Stadium, Minggu (12/7) pukul 04.00 WIB.
Nico O'Reilly merasa pengalaman merupakan modal bagi timnas Inggris untuk menghadapi Norwegia. Dia mengatakan bahwa para pemain senior berpesan agar rekan setimnya tetap tenang di laga piala dunia tersebut.
"Kami memiliki banyak pemain yang pernah berada dalam situasi seperti ini, di perempat final sebelumnya. Banyak pemain berpengalaman dan senior. Tentu saja, mereka membantu kami. Mereka memberi kami nasihat, menyuruh kami untuk tetap tenang, dan membantu kami di mana pun mereka bisa," kata Nico O'Reilly yang dikutip dari laman England Football, Sabtu (11/7).
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Dari beberapa pemain berpengalaman di skuad timnas Inggris, Harry Kane menjadi pemain yang terlintas dipikiran. O'Reilly memujinya bahwa sang kapten adalah pemain kelas dunia.
"Dia pemain kelas dunia dan juga orang yang sangat baik, Dia memotivasi kami di lapangan, di luar lapangan, dia mendorong standar dan menetapkan standar. Dia luar biasa untuk berada di tim," imbuh bek 21 tahun tersebut.
Di sisi lain, O' Reilly mengungkapkan kebanggaannya bisa membela timnas Inggris di Piala Dunia pertamanya. Selama turnamen, pemain Manchester City tersebut sudah empat kali menjadi starter.
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“Ini membuat saya merasa bangga. Ini adalah hak istimewa dan kehormatan untuk bermain untuk negara saya, mewakili dan mengenakan lencana ini, dan menunjukkan apa yang bisa saya lakukan serta mencoba melakukan yang terbaik di setiap sesi latihan dan setiap pertandingan," ungkap O'Reilly.
Timnas Inggris dan Norwegia sudah menyiapkan pemain terbaik. Melansir Fotmob, Thomas Tuchel diprediksi akan memainkan Djed Spence dan Dan Burn untuk menggantikan Jarell Qansah serta Marc Guehi. Sementara Norwegia, diprediksi tidak mengubah susunan pemainnya saat menang dari Brasil.
Inggris (4-2-3-1): Pickford (kiper), Spence, Konsa, Burn, O'Reilly, Anderson, Rice, Bellingham, Saka, Gordon, Kane
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