Pelatih Timnas Swiss Tak Terima Breel Embolo Diganjar Kartu Merah saat Hadapi Argentina

JawaPos.com - Pelatih Timnas Swiss Murat Yakin, angkat bicara soal kartu merah kontroversial yang dijatuhkan kepada Breel Embolo saat menghadapi Argentina di babak perempat final Piala Dunia 2026. Dia mengatakan insiden tersebut membuat hancur permainan Nati julukan Timnas Swiss.

Swiss menelan kekalahan dari Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas City, Amerika Serikat, Minggu (12/7) pagi WIB. Skuad Nati bisa dikatakan menelan kelalahan yang cukup dramatis dari La Albiceleste, karena bermain hingga babak tambahan waktu di piala dunia.

Swiss sempat tertinggal lewat gol Alexis Mac Alliste (10’), sebelum akhirnya berhasil disamakan Dan Ndoye (67’). Tak lama setelah gol tersebut, skuad Nati mendapat petaka karena Embolo diganjar kartu kuning kedua setelah dinilai melakukan diving.

Semua bermula ketika Embolo terjatuh usai duel dengan Leandro Paredes. Wasit kemudian mengganjar Paredes dengan kartu kuning. Namun tak lama kemudian, permainan dihentikan karena adanya intervensi dari wasit VAR.

Wasit VAR menilai kalau Paredes tidak melakukan pelanggaran terhadap Embolo. Justru, penyerang anyar Swiss itu terlihat melakukan diving. Benar saja, ketika ditinjau lewat monitor, wasit yang memimpin pertandingan membatalkan kartu kuning Paredes, dan mengganjar Embolo dengan kartu kuning kedua setelah di babak pertama sudah kena kartu kuning.

Sebagai pelatih, Yakin sangat kecewa dengan keputusan wasit terhadap Embolo. Dia bahkan tidak bisa menerima keputusan yang diberikan kepada anak asuhnya itu.

Baca Juga:Profil 4 Tim Semifinalis Piala Dunia 2026

“Kami dihukum karena sebuah aturan yang menurut saya sama sekali tidak bisa diterima,” kata Yakin, dipetik dari Reuters, Minggu (12/7).

“Saya tidak memahaminya, dan ini sangat menyakitkan. Aturan itu menghancurkan pertandingan kami hari ini. Sayangnya, kami harus menerimanya,” imbuh dia.