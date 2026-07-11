SAFA Bantah Kabar Hugo Broos Hengkang Usai Piala Dunia 2026, Tegaskan Masih Jadi Pelatih Bafana Bafana

JawaPos.com - Asosiasi Sepak Bola Afrika Selatan (SAFA) secara tegas membantah kabar yang menyebut pelatih kepala timnas Afrika Selatan Hugo Broos telah meninggalkan jabatan. Laporan sebelumnya dari media Belgia Voetbalnieuws menyebut bahwa pelatih berusia 74 tahun itu menganggap keputusan untuk mengakhiri masa tugas selama lima tahun tidak dapat diubah setelah tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia.

Dalam laporan itu, Hugo Broos juga dikutip memberi isyarat bahwa Presiden SAFA Danny Jordaan, tengah mempertimbangkan peran lain untuknya. Namun, SAFA secara langsung mengonfirmasi spekulasi terkait pelatih timnas Afrika selatan itu.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Jumat (10/7), mereka justru menegaskan bahwa Broos masih menjabat sebagai pelatih kepala Timnas Afrika Selatan. “SAFA menepis klaim bahwa pelatih Hugo Broos telah meninggalkan posisi sebagai pelatih kepala tim nasional senior putra Afrika Selatan. Broos tetap menjabat sebagai pelatih kepala Bafana Bafana dan laporan yang menyatakan sebaliknya sepenuhnya tidak benar,” tulis SAFA dalam pernyatan resmi.

SAFA juga menyoroti bahwa rumor kepergian Broos bukan hal baru. Pada Maret 2024, pelatih asal Belgia itu sempat dikaitkan dengan tim nasional Tunisia, tidak lama setelah Afrika Selatan meraih peringkat ketiga Piala Afrika (AFCON) di Pantai Gading.

Dalam pernyataan yang sama, SAFA menegaskan, Broos baru saja kembali bersama tim usai mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, Afrika Selatan berhasil melaju ke babak kedua turnamen tersebut usai mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada laga terakhir fase grup di Monterrey, Meksiko.

Saat ini, Broos diketahui tengah berada di Belgia dan dijadwalkan kembali ke Afrika Selatan pada akhir bulan ini. Sebelumnya, Broos diperkirakan akan mengakhiri masa jabatannya setelah Piala Dunia.

Namun, selama turnamen berlangsung, Broos sempat memberi sinyal terbuka untuk tetap melanjutkan perannya sebagai pelatih kepala setelah kontraknya berakhir. Sepanjang masa kepemimpinannya, Broos beberapa kali dikabarkan mempertimbangkan untuk mundur.

Meskipun demikian, Broos tetap bertahan dan berhasil membawa Afrika Selatan meraih posisi ketiga di Piala Afrika 2023 yang digelar pada awal 2024. Popularitas Broos di Afrika Selatan pun meningkat setelah dianggap mampu membangun performa tim di Piala Dunia 2026, meski langkah mereka terhenti di babak 32 besar setelah kalah dari Kanada.