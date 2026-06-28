Prediksi Afrika Selatan vs Kanada: Duel Bersejarah Menuju 16 Besar Piala dunia

Jonathan David menjadi andalan Kanada saat menghadapi Afrika Selatan pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. (FIFA)
JawaPos.com - Afrika Selatan akan menghadapi timnas Kanada dalam duel bersejarah untuk merebut tiket ke babak 16 besar piala dunia. Laga babak fufur 32 besar digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, Senin (29/6) WIB.
Dikutip dari laman FIFA seperti dilansir dari Antara, tim Afrika Selatan dan Timnas Kanada datang dengan membawa catatan sejarah pertama kalinya lolos dari fase grup piala dunia, panggung sepak bola terbesar dunia.
Afrika Selatan telah membuktikan kemampuan untuk bangkit dari situasi sulit pada babak penyisian. Setelah kalah 0-2 dari Meksiko di laga pembukaan, skuad berjuluk Bafana Bafana mampu menahan imbang Republik Ceko dan memetik kemenangan penentu atas Korea Selatan.
Kini, anak-anak asuhan pelatih Hugo Broos datang menantang Kanada dengan berbekal permainan disiplin dan organisasi pertahanan yang kuat. Wakil Afrika itu memiliki kekuatan utama pada organisasi pertahanan dengan kiper andalan Ronwen Williams yang dibantu dengan barisan pertahanan yang menunjukkan kemampuan menjaga keseimbangan saat menghadapi tekanan lawan.
Kembalinya gelandang Teboho Mokoena juga menjadi tambahan penting bagi keseimbangan permainan Afrika Selatan.
Sedangkan, timas Kanada dikenal sebagai tim yang agresif dalam menyerang. Kemenangan besar 6-0 atas Qatar di fase grup menandai kemampuan gempur Si Merah. Tim asuhan pelatih Jesse Marsch memiliki ujung tombak berbahaya Jonathan David yang akan menguji pertahanan Afrika Selatan.
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Penyerang Juventus tersebut sudah mencetak tiga gol di Piala Dunia kali ini dan menjadi pusat kreativitas serangan Kanada. Meski harus kehilangan Ismael Kone karena cedera serius, Kanada mendapat suntikan besar dengan bek sayap andalan Alphonso Davies diperkirakan kembali bermain setelah pulih dari cedera, sementara Moise Bombito juga siap memperkuat lini belakang.
Kanada diperkirakan akan mengandalkan kecepatan Alphonso Davies serta ketajaman Jonathan David di lini depan.
Sebaliknya, Afrika Selatan kemungkinan tetap mengusung organisasi pertahanan yang disiplin dan mengandalkan serangan balik cepat, seperti saat menyingkirkan Korea Selatan.
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