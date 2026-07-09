Di Balik Hydration Break Piala Dunia 2026, Stasiun TV Raup Keuntungan Fantastis hingga Rp 9,7 Triliun!

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan sengit di lapangan, tetapi juga memunculkan perdebatan mengenai kebijakan jeda hidrasi yang diterapkan FIFA.

Aturan tersebut awalnya diperkenalkan demi menjaga kondisi fisik pemain, namun belakangan justru disebut membawa keuntungan finansial yang sangat besar bagi perusahaan penyiaran.

Turnamen yang kini telah memasuki babak perempat final menyisakan delapan tim terbaik yang masih bersaing menuju partai puncak pada 19 Juli 2026 di New York.

Di tengah ketatnya persaingan, perhatian publik juga tertuju pada jeda hidrasi yang wajib dilakukan dalam setiap pertandingan.

FIFA menetapkan penghentian permainan selama sekitar tiga menit pada menit ke-22 dan menit ke-67.

Secara resmi, kebijakan tersebut bertujuan memberi kesempatan kepada para pemain untuk mengembalikan cairan tubuh, terutama saat bertanding dalam kondisi cuaca panas.

Namun, sejumlah pihak mempertanyakan urgensi aturan itu. Pasalnya, beberapa pertandingan digelar di stadion tertutup yang dilengkapi sistem pendingin udara sehingga suhu di dalam arena relatif stabil dan tidak terlalu memengaruhi kondisi fisik pemain.

Di balik alasan kesehatan, jeda tersebut ternyata membuka peluang bisnis yang sangat menguntungkan bagi pemegang hak siar televisi.