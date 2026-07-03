Prediksi Timnas Kolombia vs Ghana di 32 Besar Piala Dunia 2026: Los Cafeteros Diunggulkan Lolos ke Babak 16 Besar

Skuad timnas Kolombia bakal menghadapi Ghana pada babak 32 besar piala dunia. (FIFA)
JawaPos.com - Timnas Kolombia akan menghadapi Ghana pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 dalam pertandingan di Arrowhead Stadium, Kansas City, Sabtu (4/7) pukul 08.30 WIB. Laga ini menjadi salah satu duel menarik di fase gugur karena mempertemukan dua tim yang tampil cukup meyakinkan sepanjang penyisihan grup dengan karakter permainan yang berbeda.
Timnas Kolombia datang ke pertandingan ini dengan modal yang sangat positif setelah berhasil keluar sebagai juara Grup K piala dunia. Tim asuhan Nestor Lorenzo menunjukkan performa stabil selama fase grup dengan meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang.
Mereka mengawali perjalanan dengan kemenangan 3-1 atas Uzbekistan, kemudian mengalahkan RD Kongo 1-0, sebelum bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Portugal. Hasil tersebut memperlihatkan konsistensi permainan Los Cafeteros, terutama dalam menjaga keseimbangan antara lini pertahanan dan lini serang.
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Dalam tiga pertandingan, Kolombia hanya sekali kebobolan sekaligus mampu mencetak empat gol. Catatan itu menjadi modal berharga menghadapi pertandingan yang tidak lagi memberi kesempatan kedua.
Di sektor serang, Kolombia masih mengandalkan pengalaman James Rodriguez yang berperan sebagai pengatur permainan. Kehadiran Luis Diaz di sisi sayap juga menjadi ancaman utama berkat kecepatan dan kemampuan menusuk pertahanan lawan.
Sementara Luis Suarez diperkirakan kembali tampil sejak menit awal setelah kondisi fisiknya dinilai sudah pulih. Keunggulan Kolombia tidak hanya terletak pada kualitas individu, tetapi juga variasi serangan yang mereka miliki.
Permainan melebar melalui kedua sayap menjadi senjata utama yang beberapa kali berhasil membuka ruang bagi lini depan untuk menciptakan peluang berbahaya.
Di kubu lawan, Ghana datang sebagai tim yang lolos ke fase gugur usai finis di posisi ketiga Grup L. Meski bukan unggulan, Black Stars membuktikan bahwa mereka layak berada di babak knockout setelah mampu bersaing dengan lawan-lawan tangguh.
Ghana membuka turnamen dengan kekalahan 0-2 dari Meksiko dalam laga uji coba sebelum Piala Dunia, tetapi mampu bangkit selama fase grup. Mereka meraih kemenangan penting 1-0 atas Panama, menahan Inggris tanpa gol, lalu hanya kalah tipis 1-2 dari Kroasia.
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