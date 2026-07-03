Tren Sepatu Bola Merah Muda di Piala Dunia 2026: Gaya dan Kepercayaan Diri Pemain

JawaPos.com - Jika Anda rutin mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026, ada satu hal yang mungkin langsung mencuri perhatian selain aksi para pemain di lapangan: banyaknya sepatu bola berwarna merah muda.

Fenomena ini terlihat hampir di setiap pertandingan. Bahkan, saat laga pembuka piala dunia antara Meksiko dan Afrika Selatan, hampir seluruh pemain inti dari kedua tim tampil mengenakan sepatu bola berwarna merah muda.

Melansir majalah daring Town & Country, tren tersebut terus berlanjut hingga babak gugur piala dunia dan dipakai sejumlah bintang dunia. seperti Kylian Mbappe, Harry Kane, Vinicius Jr., hingga Erling Haaland. Lalu, mengapa sepatu bola warna merah muda begitu mendominasi Piala Dunia kali ini?

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Bukan Sekadar Soal Gaya Ternyata, tren tersebut bukan terjadi secara kebetulan. Menjelang Piala Dunia 2026, hampir semua produsen perlengkapan olahraga besar merilis koleksi sepatu terbaru dengan nuansa merah muda.

Adidas memperkenalkan seri Solar Turbo, Puma hadir dengan Poison Pink, New Balance meluncurkan Pure Ambition Pack, sementara Nike dan Skechers juga merilis desain serupa.

Meski terlihat mencolok, pemilihan warna cerah memiliki manfaat di dalam pertandingan. Warna seperti merah muda membuat pergerakan pemain lebih mudah dikenali oleh rekan setim di tengah cepatnya tempo permainan.

Meningkatkan Kepercayaan Diri Pemain Selain alasan teknis, faktor psikologis juga menjadi pertimbangan. Rob Sheldon, Kepala Produk Sepak Bola New Balance, menjelaskan bahwa tren ini merupakan perpaduan antara perkembangan teknologi sepatu dan keinginan pemain untuk tampil lebih ekspresif.

"Apa yang Anda lihat di Piala Dunia ini adalah konvergensi dari dua tren. Para atlet menuntut alas kaki performa paling canggih yang tersedia dan semakin menginginkan produk yang mencerminkan individualitas mereka," papar Rob Sheldon.