Hasil Inggris vs RD Kongo 2-1 di Piala Dunia 2026: Harry Kane Antarkan The Three Lions Lolos 16 Besar 

JawaPos.com — Timnas Inggris memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Republik Demokratik Kongo 2-1 pada laga babak 32 besar di Atlanta Stadium, Atlanta, Rabu (1/7/2026).

Sempat tertinggal sejak menit ketujuh, pasukan Thomas Tuchel membalikkan keadaan melalui dua gol Harry Kane pada babak kedua dan kini bersiap menghadapi tuan rumah Meksiko.

Inggris Sempat Dibuat Terkejut Gol Cepat RD Kongo Republik Demokratik Kongo langsung mengejutkan Inggris saat pertandingan baru berjalan tujuh menit.

Brian Cipenga lolos di sisi kiri usai menerima umpan panjang sebelum melepaskan tembakan keras ke tiang dekat yang gagal dihentikan Jordan Pickford.

Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris kehilangan ritme.

Tim asuhan Thomas Tuchel beberapa kali terburu-buru saat membangun serangan sehingga mudah kehilangan penguasaan bola dan gagal menciptakan ancaman berarti hingga pertengahan babak pertama.

Inggris bahkan belum mampu mencatatkan tembakan hingga jeda minum pada menit ke-25. Situasi itu memperlihatkan rapatnya pertahanan RD Kongo yang tampil disiplin sejak awal pertandingan.

Rashford Berkali-kali Mengancam, Mpasi Tampil Gemilang Setelah jeda minum, Inggris mulai meningkatkan intensitas serangan. Tendangan bebas Declan Rice sempat mengenai Ezri Konsa sebelum bola memantul melebar dari sasaran.