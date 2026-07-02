Kena Comeback Inggris 1-2, Pelatih RD Kongo Akui Timnya Dikalahkan oleh Kualitas Harry Kane

JawaPos.com - Pelatih Republik Demokrasi Kongo Sebastien Desabre menyatakan timnya sudah bermain bagus tapi dikalahkan oleh kualitas individual Harry Kane, dikutip dari ANTARA.

Perjalanan Kongo dalam Piala Dunia 2026 terhenti di babak 32 besar setelah kalah 1-2 melawan Inggris.

"Menjelang akhir pertandingan kami memberikan dua peluang, lalu salah satu pemain terbaik di dunia mencetak dua gol ke gawang kami. Sangat disayangkan," kata Desabre setelah pertandingan itu, dalam laman FIFA.

Kongo memberi kejutan dengan unggul lebih dulu melalui gol Brian Cipenga pada menit ke-7.

Tapi Inggris berbalik menang berkat gol Harry Kane pada menit ke-75 dan ke-86 sehingga maju ke babak 16 besar.

Pelatih asal Prancis itu menilai penampilan para pemainnya layak dipuji.

Dia menyebutkan pengalaman menghadapi tim sekelas Inggris akan menjadi bekal berharga bagi perkembangan sepak bola Kongo.

"Mereka mendapatkan banyak pengalaman dengan menghadapi tim seperti ini," ujarnya.