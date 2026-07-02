2 Golnya Selamatkan Inggris, Harry Kane: Siapapun Bisa Jadi Pahlawan, Hari Ini Giliran Saya!

JawaPos.com - Kapten timnas Inggris, Harry Kane, mengatakan bahwa siapa pun di dalam timnya bisa menjadi pahlawan saat Three Lions berbalik menangn 2-1 melawan Republik Demokrasi Kongo pada babak 32 besar Piala Dunia 2026, dikutip dari ANTARA.

Kane yang mencetak dua gol kemenangan Three Lions menegaskan setiap pemain Inggris harus siap menjadi penentu kemenangan.

"Siapa pun bisa memiliki momen sebagai pahlawan, dan hari ini giliran saya. Sepanjang pekan kami juga berbicara untuk tetap menjadi diri sendiri," ujar Kane seperti dikutipn laman FIFA pada Kamis.

Inggris tertinggal lebih dulu setelah Brian Cipenga membawa Kongo unggul pada menit ketujuh.

Namun, Kane akhirnya membawa Inggris menyamakan kedudukanp ada menit ke-75 dan kemudian membawa timnya berbalik menang berkat gol kedunya pada menit ke-86, yang juga mengantarkan Three Lions maju ke babak 16 besar guna menghadapi tuan rumah Meksiko.

"Rasanya hebat sekali. Pertandingan yang benar-benar gila. Mereka adalah tim yang tangguh dan setelah jeda minum pertama kami bermain jauh lebih baik. Kiper mereka melakukan sejumlah penyelamatan yang luar biasa," kata Kane.

Meski menjadi penentu kemenangan lewat dua gol pada babak kedua, Kane menegaskan Inggris masih memiliki sejumlah aspek yang harus diperbaiki jika ingin melangkah lebih jauh dalam Piala Dunia 2026.