2 Golnya Selamatkan Inggris, Harry Kane: Siapapun Bisa Jadi Pahlawan, Hari Ini Giliran Saya!

Selebrasi kapten Inggris, Harry Kane, usai merobek gawang RD Kongo di babak 32 besar Piala Dunia 2026. (Dok. BBC)
JawaPos.com - Kapten timnas Inggris, Harry Kane, mengatakan bahwa siapa pun di dalam timnya bisa menjadi pahlawan saat Three Lions berbalik menangn 2-1 melawan Republik Demokrasi Kongo pada babak 32 besar Piala Dunia 2026, dikutip dari ANTARA.
Kane yang mencetak dua gol kemenangan Three Lions menegaskan setiap pemain Inggris harus siap menjadi penentu kemenangan.
"Siapa pun bisa memiliki momen sebagai pahlawan, dan hari ini giliran saya. Sepanjang pekan kami juga berbicara untuk tetap menjadi diri sendiri," ujar Kane seperti dikutipn laman FIFA pada Kamis.
Inggris tertinggal lebih dulu setelah Brian Cipenga membawa Kongo unggul pada menit ketujuh.
Namun, Kane akhirnya membawa Inggris menyamakan kedudukanp ada menit ke-75 dan kemudian membawa timnya berbalik menang berkat gol kedunya pada menit ke-86, yang juga mengantarkan Three Lions maju ke babak 16 besar guna menghadapi tuan rumah Meksiko.
"Rasanya hebat sekali. Pertandingan yang benar-benar gila. Mereka adalah tim yang tangguh dan setelah jeda minum pertama kami bermain jauh lebih baik. Kiper mereka melakukan sejumlah penyelamatan yang luar biasa," kata Kane.
Baca Juga:Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Meski menjadi penentu kemenangan lewat dua gol pada babak kedua, Kane menegaskan Inggris masih memiliki sejumlah aspek yang harus diperbaiki jika ingin melangkah lebih jauh dalam Piala Dunia 2026.
"Namun, di fase gugur seperti ini yang terpenting adalah bisa lolos. Kami sudah memasuki tahap turnamen ketika Anda harus berjuang keras untuk meraih kemenangan, dan itulah yang kami lakukan hari ini," ucapnya.
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Harry Kane Cs Diprediksi Menang, Tapi Laga Berjalan Alot
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di Piala Dunia 2026: El Tri Difavoritkan Lolos ke 16 Besar!
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Prediksi Susunan Pemain Timnas Prancis vs Swedia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Adrien Rabiot Waspadai Lini Serang Lawan