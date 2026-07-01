Prediksi Susunan Pemain Inggris vs RD Kongo: David Ladeni Goliath, Thomas Tuchel Hormati Lawan

JawaPos.com — Inggris akan ditantang DR Kongo dalam duel bertajuk David versus Goliath di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Namun, Inggris tetap menghormati debutan itu saat mereka bersua di Stadion Mercedes-Benz, malam nanti. Simak prediksi susunan pemain Inggris vs RD Kongo di 32 besar Piala Dunia 2026.

Kewaspadaan tinggi itu digemakan langsung oleh Pelatih Inggris, Thomas Tuchel. Ia menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak memikirkan laga selanjutnya dan sepenuhnya fokus untuk pertandingan ini.

Sikap Tuchel bisa dimaklumi jika melihat bagaimana Kongo membuat pusing Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan di babak penyisihan grup dan bahkan mampu mencuri satu poin.

Pertemuan dengan tuan rumah bersama Meksiko di Stadion Azteca bisa terjadi Minggu depan jika Inggris mengalahkan Kongo. Tetapi Tuchel menolak untuk membahas jalur menuju babak selanjutnya dan calon lawan mereka.

“Hanya ada satu pertandingan yang bisa kita fokuskan, yaitu pertandingan selanjutnya. Jika kita terbawa suasana dan mulai membicarakan kemungkinan babak 16 besar, kita hanya akan dihukum,” tegasnya dikutip dari BN.

Bagi Tuchel, tidak ada pertandingan mudah di Piala Dunia. “Kita memiliki pertandingan yang sangat sulit. Saya mengerti pertanyaan Anda dan ingin membicarakannya, tetapi tidak, kita perlu tetap fokus,” ujarnya kepada wartawan.

DR Kongo menempati ranking ke-41 dalam peringkat dunia FIFA dan memastikan lolos ke babak 32 besar dengan kemenangan comeback 3-1 melawan Uzbekistan di Atlanta.

Melihat cara bermain mereka di fase grup, Inggris kemungkinan besar harus menembus pertahanan rapat lainnya setelah kesulitan melawan Panama dan gagal mengalahkan Ghana.

Tuchel sendiri cukup yakin timnya berkembang di turnamen ini. “Senang melihat momen-momen ini. Kita hanya bisa percaya dan mengandalkan pemain kita. Mereka terbiasa dengan momen-momen ini,” ujarnya.