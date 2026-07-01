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M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 1 Juli 2026 | 19.15 WIB

Profil Ayyoub Bouaddi: Mahasiswa Matematika yang Mengatur Lini Tengah Maroko di Piala Dunia

Ayyoub Bouaddi mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 setelah tampil impresif saat Maroko menahan Brasil. Di luar lapangan, gelandang berusia 18 tahun itu juga merupakan mahasiswa matematika. (Istimewa) - Image

Ayyoub Bouaddi mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 setelah tampil impresif saat Maroko menahan Brasil. Di luar lapangan, gelandang berusia 18 tahun itu juga merupakan mahasiswa matematika. (Istimewa)

JawaPos.com - Saat Maroko berhasil menahan Brasil dengan skor 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026, perhatian publik memang tertuju pada hasil mengejutkan tersebut.

Namun di balik hasil itu, muncul sosok muda yang tampil luar biasa dan menjadi pusat permainan Atlas Lions.

Namanya adalah Ayyoub Bouaddi, gelandang berusia 18 tahun yang baru menjalani penampilan senior keduanya bersama tim nasional Maroko.

Penampilannya begitu impresif hingga dinobatkan sebagai Player of the Match, sebuah pencapaian luar biasa mengingat ia berhadapan dengan lini tengah Brasil yang dihuni pemain-pemain berpengalaman.

Tampil Dewasa di Usia 18 Tahun

Menghadapi Casemiro, Bruno Guimaraes, dan Lucas Paqueta bukan perkara mudah bagi pemain seusianya. Namun Bouaddi justru mampu mengendalikan ritme permainan.

Ia berkali-kali menerima bola di bawah tekanan, menjaga penguasaan bola dengan tenang, serta menemukan ruang di antara lini pertahanan Brasil.

Penampilan tersebut semakin menguatkan keyakinan banyak pengamat sepak bola Eropa bahwa Maroko telah menemukan salah satu gelandang muda paling menjanjikan di generasinya.

Lulusan Sains dengan Predikat Tertinggi

Melansir laman Dawn, Bouaddi lahir di Senlis, Prancis, pada 2007 dari pasangan orang tua keturunan Maroko.

Karier sepak bolanya dimulai di AFC Creil sebelum bergabung dengan akademi Lille pada 2021.

Editor: Banu Adikara
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