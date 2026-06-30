Sukses Pulangkan Timnas Jerman, Gustavo Gomez Sebut Paraguay Andalkan Kerja Keras

JawaPos.com - Gustavo Gomez menyebut tim nasional Paraguay mengandalkan kerja keras setelah berhasil menang melawan timnas Jerman di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor 1-1 (penalti 4-3) tersebut dimainkan di Gillette Stadium, Selasa (30/6).

Kerja keras menjadi salah satu hal yang selalu ditekankan saat sesi latihan jelang lawan timnas Jerman di piala dunia. Selain itu, kerendahan hati perlu dimiliki timnas Paraguay agar bisa mengakui kesalahan.

"Dalam setiap pertandingan, dalam setiap sesi latihan, kami memberikan yang terbaik. Fondasi Paraguay adalah kerja keras, kerendahan hati untuk mengakui kesalahan, dan upaya terus-menerus untuk meningkatkan diri," kata Gustavo Gomez usai laga piala dunia lawan timnas Jerman dikutip dari laman D10, Selasa (30/6).

Menurut kapten timnas Paraguay tersebut, kerja keras dan kerendahan hati menjadi hal yang penting. Gomez menginginkan agar di masa depan timnya bisa solid.

"Itulah yang kami tuju, agar di masa depan kami dapat memiliki tim yang solid dalam segala hal, dengan nilai-nilai yang telah mapan dan diperkuat, yang menurut saya adalah hal yang paling penting," ujar Gomez.

Saat mengalahkan Jerman, Gomez menyoroti mental dari rekan setimnya yang tetap tenang meski tim lawan sempat menyamakan kedudukan. Bahkan, timnas Paraguay bisa memenangkan adu penalti.

"Kami, dengan semua situasi, dengan semua yang telah dikatakan, terlepas dari apa pun, saya tekankan bahwa tim ini memiliki kekuatan luar biasa untuk menghadapi situasi apa pun," jelas bek 33 tahun tersebut.

Gomez mempersembahkan kemenangan melawan Jerman untuk seluruh warga Paraguay. Bek Palmeiras tersebut meyakini bahwa timnas Paraguay telah membawa kebahagiaan bagi masyarakat.