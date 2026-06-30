Kejutan! Dua Raksasa Eropa Tumbang dalam Hitungan Jam di 32 Besar Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Kejutan terjadi pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dua negara raksasa Eropa, timnas Jerman dan Belanda, kompak tumbang di babak tersebut.

Sebanyak empat pertandingan pada babak 32 besar telah berlangsung hingga Selasa (30/6). Hasilnya pun cukup mengejutkan, di mana timnas Jerman dan Belanda angkat koper lebih cepat dari gempita Piala Dunia 2026.

Menariknya, dua negara tersebut gugur piala dunia dengan cara yang identik. Timnas Jerman dan Belanda tersingkir setelah kalah dari lawannya lewat drama adu penalti.

Timnas Jerman secara mengejutkan tumbang dari Paraguay di Stadion Gillette, Foxborough, Amerika Serikat, Selasa (30/6) pukul 03.30 WIB. Tim berjuluk Der Panzer itu kalah lewat drama adu penalti dengan skor 3-4 setelah bermain imbang 120 menit.

Berselang sekitar 4 jam 30 menit, giliran Belanda yang harus gigit jari. Tim asuhan Ronald Koeman itu takluk di tangan Maroko pada laga yang berlangsung di Stadion Monterrey, Guadalupe, Meksiko, Selasa (30/6) pukul 08.00 WIB.

Hanya dalam hitungan jam, dua negara raksasa Eropa itu angkat koper dari Piala Dunai 2026. Tentu hasil ini sangat mengecewakan bagi Jerman dan Belanda, mengingat kedua negara tersebut diunggulkan untuk bisa melangkah jauh.

Apalagi, Jerman dan Belanda lolos ke fase gugur dengan status juara grup. Der Panzer juara Grup E dengan raihan enam poin, sementara De Oranje -julukan Timnas Belanda- juara Grup F dengan tujuh poin.

Bagi Jerman, hasil ini memperpanjang catatan minor mereka di ajang Piala Dunia. Setelah merebut gelar juara pada edisi 2014, Der Panzer mengalami penurunan drastis. Pada edisi 2018 dan 2022, mereka gagal lolos fase gugur.