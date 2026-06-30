Daftar 4 Negara Gugur di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026: Dua Tim Raksasa Tumbang!

Kiper timnas Jerman Manuel Neuer harus mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia 2026. (Manuel Neuer)
JawaPos.com - Empat negara dipastikan angkat koper di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dua tim raksasa Eropa, Jerman dan Belanda, masuk dalam daftar negara yang gugur dari gempita sepak bola dunia tahun ini.
Belanda menjadi negara terbaru yang angkat koper dari Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat setelah mereka kalah dramatis dari Maroko lewat drama adu penalti di Stadion Monterrey, Guadalupe, Meksiko, Selasa (30/6) pagi WIB.
Skuad De Oranje - julukan Timnas Belanda - bertarung sengit melawan Maroko selama 120 menit dengan skor imbang 1-1. Di babak adu penalti, Belanda harus gigit jari karena kalah dari wakil Afrika dengan skor 2-3.
Maroko yang memenangi laga tersebut otomatis lolos ke babak 16 besar. Di babak tersebut, Achraf Hakimi dan kawan-kawan akan menantang Kanada yang sudah lebih dulu mengamankan tiket lolos ke babak 16 besar setelah menumbangkan Afrika Selatan.
Beberapa jam sebelum Belanda tersingkir, Jerman sudah lebih dulu menelan pil pahit. Tim berjuluk Der Panzer itu secara mengejutkan kalah dari Paraguay di Stadion Gillette, Foxborough, Amerika Serikat.
Cara kekalahan Jerman pun identik dengan Belanda. Tim asuhan Julian Nagelsmann itu kalah dari Paraguay lewat drama adu penalti dengan skor 3-4 setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit.
Kekalahan dari Paraguay memperpanjang catatan minor skuad Jerman di ajang Piala Dunia. Setelah merebut gelar juara pada edisi 2014, Der Panzer mengalami penurunan drastis. Pada edisi 2018 dan 2022, mereka gagal lolos fase gugur.
Kemudian, negara lainnya yang gugur di babak 32 besar adalah Jepang. Wakil Asia itu menelan kekalahan dari Brasil dengan skor tipis 1-2 pada Selasa (30/6) dini hari WIB. Dengan begitu, Asia saat ini hanya tinggal menyisakan satu wakil, yakni Australia.
Terakhir ada Afrika Selatan. Tim berjuluk Bafana Bafana itu menjadi tim pertama yang angkat koper dari babak 32 besar Piala Dunia 2026.
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