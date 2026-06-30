Gagal Lolos ke Fase Gugur Piala Dunia 2026, Peringkat FIFA Korea Selatan Merosot

JawaPos.com - Kegagalan Korea Selatan melaju ke fase gugur Piala Dunia 2026 langsung berdampak pada posisi mereka di ranking dunia. Dalam pembaruan peringkat FIFA terbaru, Taeguk Warriors turun ke posisi ke-32 dengan koleksi 1.558,72 poin.
Pembaruan tersebut dirilis FIFA pada Senin setelah menghitung seluruh hasil pertandingan internasional yang dijalani tim nasional selama periode terakhir.
Turunnya Korea Selatan ke posisi ke-32 menjadi catatan terburuk mereka sejak Desember 2021, ketika sempat berada di peringkat ke-33 dunia.
Melansir Korea Herald, selama lebih dari empat tahun terakhir, Korea Selatan mampu mempertahankan tempat di jajaran 30 besar dunia.
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Mereka naik ke peringkat ke-29 pada Februari 2022 dan sejak saat itu konsisten berada di kelompok elite tersebut. Bahkan, saat undian Piala Dunia dilakukan pada Desember tahun lalu, Korea Selatan masih menempati peringkat ke-22 dunia.
Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, posisi mereka memang sempat turun ke peringkat ke-25. Namun, hasil buruk di turnamen membuat peringkat mereka kembali merosot hingga keluar dari 30 besar.
Perjalanan Korea Selatan di Piala Dunia sebenarnya diawali dengan cukup baik setelah mengalahkan Republik Ceko 2-1 pada laga pembuka fase grup.
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Sayangnya, performa mereka kemudian menurun drastis. Tim asuhan Hong Myung-bo kalah 1-0 dari tuan rumah Meksiko, sebelum kembali takluk dengan skor identik saat menghadapi Afrika Selatan.
Dua kekalahan beruntun tersebut membuat Korea Selatan gagal mengamankan tiket ke babak 32 besar.
Nasib Korea Selatan di ranking FIFA juga belum sepenuhnya aman. Kanada, yang berhasil mengalahkan Afrika Selatan 1-0 pada babak 32 besar, kini naik ke posisi ke-30 dunia.
Sementara itu, Korea Selatan masih berpotensi turun lebih jauh apabila sejumlah negara yang masih bertahan di Piala Dunia mampu melaju lebih jauh. Swedia (peringkat 36), Paraguay (peringkat 37), dan Republik Demokratik Kongo (peringkat 41) masih memiliki peluang mendulang tambahan poin ranking selama turnamen berlangsung.
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