Prediksi Timnas Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Siap Ciptakan Kejutan di Babak 32 Besar

JawaPos.com - Timnas Brasil dan Jepang akan saling berhadapan pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di fase gugur melibatkan tim Asia dan Amerika Latin.

Duel babak gugur piala dunia itu digelar di Houston Stadium pada Selasa (30/6) dini hari WIB. Laga mempertemukan timnas Brasil lawan jepang yang memiliki karakter permainan berbeda, tetapi sama-sama memiliki peluang untuk melangkah ke babak berikutnya.

Timas Brasil datang sebagai juara Grup C setelah menunjukkan performa yang terus meningkat sepanjang fase grup piala dunia. Sedangkan Jepang kembali membuktikan bahwa mereka layak diperhitungkan di level tertinggi sepak bola dunia.

Timnas Brasil asuhan Carlo Ancelotti sempat ditahan imbang Maroko pada laga pembuka, tetapi kemudian bangkit dengan dua kemenangan meyakinkan atas Haiti dan Skotlandia. Hasil tersebut menjadi bukti bahwa Selecao mulai menemukan ritme permainan terbaiknya menjelang fase gugur.

Perubahan gaya bermain Brasil juga menjadi perhatian. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan permainan menyerang yang atraktif, tetapi tampil lebih sabar saat menguasai bola dan sangat efektif ketika mendapatkan ruang untuk melakukan serangan balik.

Kombinasi pengalaman para pemain senior dengan kecepatan pemain muda membuat Brasil tetap menjadi salah satu kandidat kuat juara dunia tahun ini.

Di sisi lain, Samurai Biru berhasil lolos sebagai runner-up Grup F setelah melalui tiga pertandingan yang cukup berat. Jepang bermain imbang melawan Belanda, menang telak atas Tunisia, kemudian menahan Swedia untuk memastikan tiket menuju babak gugur.

Penampilan Jepang selama fase grup memperlihatkan identitas permainan yang semakin matang. Disiplin dalam bertahan, agresif saat melakukan pressing, serta cepat memanfaatkan transisi menjadi kekuatan utama tim besutan Hajime Moriyasu.