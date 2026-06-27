Ritsu Doan Antusias Hadapi Timnas Brasil di Piala Dunia 2026, Sebut Mimpi Masa Kecil Akhirnya Terwujud

Timnas Jepang akan bertemu Brasil di babak 32 besar Piala Dunia 2026. (Instagram.com/@jfa_samuraiblue)
JawaPos.com - Perjalanan Timnas Jepang di Piala Dunia 2026 akan memasuki tantangan besar. Samurai Biru dipastikan bertemu Timnas Brasil pada babak 32 besar, sebuah laga yang sudah dinantikan banyak pecinta sepak bola.
Bagi winger Jepang Ritsu Doan pertandingan tersebut bukan sekadar duel melawan tim favorit juara, tetapi juga momen yang telah dia impikan sejak masih kecil. Doan mengaku sangat antusias menyambut pertandingan melawan timnas Brasil.
Menurut dia, tidak ada panggung yang lebih istimewa dibanding menghadapi salah satu tim terbaik dunia di ajang sebesar Piala Dunia. "Menurut saya ini pertandingan yang menyenangkan, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Menghadapi timnas Brasil di Piala Dunia adalah kebahagiaan besar, saya sangat senang," ujar Doan.
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Pemain berusia 28 tahun itu mengungkapkan, sejak kecil tumbuh dengan menyaksikan permainan Timnas Brasil. Kini, kesempatan untuk menghadapi langsung tim yang dulu hanya dia lihat di televisi menjadi pengalaman yang sangat berharga dalam kariernya.
"Bermain di panggung yang saya impikan sejak kecil, menghadapi Brasil, tim yang saya tonton sejak kecil. Benar-benar membuat saya bahagia. Saya ingin memberikan segalanya untuk menang," lanjut Doan.
Meski berstatus sebagai underdog, Doan menegaskan Jepang tidak akan datang hanya untuk menikmati pertandingan. Dia percaya timnya memiliki ambisi besar untuk terus melangkah sejauh mungkin di turnamen ini.
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Menurut Doan, tim yang mampu menjadi juara dunia adalah tim yang bisa meningkatkan kualitas permainannya ketika memasuki fase gugur. Karena itu, Jepang harus mampu menunjukkan perkembangan jika ingin menciptakan sejarah baru.
"Tim kuat yang bisa menjadi juara adalah tim yang benar-benar bisa menaikkan levelnya di titik ini. Jika Jepang ingin naik level lagi, kami tidak boleh berhenti di sini. Kami harus menaikkan gear lagi dan melaju lebih jauh," kata Doan.
Pernyataan tersebut menunjukkan mentalitas yang kini dimiliki skuad Jepang. Setelah tampil konsisten sepanjang turnamen, mereka ingin membuktikan bahwa mampu bersaing dengan negara-negara besar, termasuk Brasil.
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