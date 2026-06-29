Cedera Belum Pulih, Takefusa Kubo Lewatkan Duel Jepang vs Brasil di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Jepang kembali menerima kabar kurang menggembirakan menjelang laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 melawan Brasil Selasa (30/6/2026).

Gelandang serang andalan mereka, Takefusa Kubo, dipastikan masih belum dapat diturunkan karena proses pemulihan cederanya berjalan lebih lambat dari perkiraan tim medis.

Absennya Kubo menjadi kehilangan yang cukup berarti bagi skuad Samurai Biru. Pemain berusia 27 tahun itu sebelumnya mengalami cedera saat Jepang menghadapi Belanda pada pertandingan babak grup F Piala Dunia 2026.

Sejak saat itu, ia telah melewatkan dua pertandingan berikutnya dan kini kembali dipastikan tidak masuk dalam skuad menghadapi Brasil.

Tim pelatih sebenarnya berharap kondisi Kubo dapat membaik tepat waktu sebelum babak gugur dimulai.

Namun hingga sehari menjelang pertandingan, perkembangan pemulihan sang pemain dinilai belum cukup untuk mengizinkannya kembali merumput.

Keputusan tersebut diambil demi menghindari risiko cedera yang lebih serius. Dengan jadwal pertandingan yang padat serta intensitas tinggi di Piala Dunia, tim medis memilih tidak memaksakan Kubo tampil sebelum benar-benar pulih.

Absennya pemain yang memperkuat Real Sociedad itu tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih Hajime Moriyasu.