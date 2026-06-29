Takumi Minamino: Mentalitas Underdog Bisa Bawa Jepang Singkirkan Brasil di Piala Dunia

Takumi Minamino (kanan) yang menjadi mentor bagi tim Jepang di Piala Dunia 2026. (JIJI)
JawaPos.com – Takumi Minamino mungkin tidak bisa turun ke lapangan saat Jepang menghadapi Brasil pada babak 32 besar Piala Dunia. Namun, gelandang serang AS Monaco itu tetap yakin Samurai Biru mampu kembali membuat kejutan atas lima kali juara dunia tersebut.
Seperti dilansir Kyodo, Senin (29/6), Minamino masih menjalani pemulihan setelah mengalami cedera ligamen lutut anterior (ACL) kiri pada Desember lalu. Meski absen bermain, pemain berusia 31 tahun itu tetap mendampingi skuad Jepang sebagai mentor sepanjang turnamen.
Minamino memiliki kenangan manis saat menghadapi Brasil. Gol yang dicetaknya pada babak kedua menjadi awal kebangkitan Jepang ketika menang dramatis 3-2 dalam laga uji coba di Tokyo pada Oktober lalu.
"Kalau kami bermain dengan mentalitas sebagai tim kuda hitam seperti biasanya, saya percaya kami memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu dalam pertandingan seperti ini," ujar Minamino.
Selama berada di pemusatan latihan Jepang di dekat Nashville, Tennessee, Minamino aktif membagikan pengalaman kepada para pemain, terutama mereka yang bermain di posisi gelandang serang. Ia juga membantu membangun kebersamaan tim di luar lapangan.
Bersama mantan kapten Jepang Maya Yoshida yang juga tidak masuk skuad pemain, Minamino bahkan ikut membersihkan sepatu para pemain. Aksi tersebut menjadi simbol dukungan mereka terhadap perjuangan Samurai Biru di Piala Dunia.
Suasana tim juga semakin positif setelah bek senior Yuto Nagatomo mencatat sejarah dengan tampil pada Piala Dunia kelima secara beruntun saat menghadapi Swedia. Menurut Minamino, kehadiran pemain berusia 39 tahun itu selalu memberikan energi tambahan bagi seluruh anggota tim.
"Nagatomo selalu memberi semangat kepada tim, dimulai dari menjadi pemain yang paling vokal saat latihan. Dia benar-benar legenda dan saya, seperti rekan-rekan lainnya, sangat terharu ketika dia masuk ke lapangan," katanya.
Kondisi Takefusa Kubo yang terus menunjukkan perkembangan selama proses rehabilitasi juga ikut meningkatkan optimisme skuad Jepang. Kubo sebelumnya mengalami cedera lutut saat laga pembuka melawan Belanda.
Minamino mengatakan Kubo tidak membutuhkan motivasi tambahan karena memiliki semangat yang sangat besar untuk segera kembali bermain. Seluruh anggota tim, kata dia, percaya gelandang Real Sociedad itu bisa kembali memperkuat Jepang jika lolos ke babak berikutnya.
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